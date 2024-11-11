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Как будем платить налоги в 2025 году, что изменится для бизнеса и граждан
Автор:Илона Волынец
Среди ключевых новаций индексация налоговых ставок, новые правила для криптовалют, борьба с теневыми схемами и цифровизация администрирования. Использование передовых информационных технологий - в приоритете. Это уже позволило не только оптимизировать многие процессы, но и выйти на лидирующие позиции в СНГ и ЕАЭС по внедрению разных систем.
Единый платеж: оплата имущественных налогов по новым правилам
Более 3,5 млн белорусов ежегодно оплачивают имущественные налоги: на недвижимость, земельный и транспортный. Раньше каждый из них проходил по разным реквизитам, что вызывало определенные неудобства. В этом году их впервые объединили в единый платеж, что однозначно упростило весь процесс.
Светлана Еськова, замминистра по налогам и сборам Беларуси:
"Это действительно очень сильно поспособствовало тому, что налоги стали поступать централизованно, а не на разные счета, а именно в централизованном порядке. И на сегодня можно констатировать, что собираемость имущественных налогов по сравнению с прошлым годом стала выше".
Поэтапная индексация
Изменения в Налоговый кодекс вносятся каждый год. В части имущественных налогов они в основном касаются поэтапной индексации ставок, льгот, вычетов. В целом система сформирована и соответствует мировым практикам. Глобальных изменений не предвидится. Корректируются лишь отдельные направления.
Переход на новое кассовое оборудование
Никаких потрясений не будет и для бизнеса. Изменения плановые. К примеру, переход всех предпринимателей и юрлиц на новое кассовое оборудование. Во-первых, это повышение прозрачности и точности финансовых операций. Во-вторых, вывод маркированных товаров из оборота. Привести аппараты в соответствие с новыми требованиями нужно до 1 июля 2025-го.
Владимир Муквич, замминистра по налогам и сборам Беларуси:
"Бизнесу нужно как можно быстрее принять необходимые меры для того, чтобы подготовиться к тем нововведениям, которые вводятся. Время еще есть. Мы не планируем переносить сроки. Задача была поставлена заблаговременно, времени для выполнения ее было более чем достаточно. Поэтому надо активизировать работу".
Смарт-решения для налоговой сферы
Тот случай, когда не государство навязывает, а прогресс обязывает. Железные кассы скоро станут раритетом. На смену им приходят умные аппараты, которыми можно управлять смартфоном или планшетом. Вместо бумажного - электронный чек на почту или мессенджер. Удобно и для бизнеса, и для клиента. Впрочем, смарт-решений для налоговой сферы все больше.
Юрий Исаревич, замдиректора IT-компании:
"С 2014 года мы стали дизайн-провайдером, который передает электронные накладные. Соответственно электронные накладные был первый шаг в юридически значимых документах. Сейчас список большой. И уже у субъектов хозяйствования, которые попробовали, даже не возникает мысли вернуться к старому. Сейчас мы предлагаем широкий спектр услуг, который позволяет бизнесу эффективно работать, эффективно коммуницировать и развиваться".
Электронный документооборот между Беларусью и Россией
Сближение налоговых систем наблюдаем по линии Союзного государства. Калькирования не будет, уверяют эксперты. У Беларуси и России есть национальные особенности. И все же нужны интеграционные механизмы для более комфортного взаимодействия. В этом призван помочь электронный документооборот между странами.
Светлана Еськова, замминистра по налогам и сборам Беларуси:
"Это сокращает бумажные документы, упрощает их хождение. Соответственно документ в момент его создания покупатель уже может видеть у себя и только ожидать поставку товара. Это очень эффективно. Мы, конечно, надеемся, что развитие трансграничного документооборота позволит нам упростить администрирование".
Белорусы являются добросовестными налогоплательщиками
В целом белорусы - добросовестные налогоплательщики, потому что понимают: налоги - это качество медицины и образования, хорошие дороги и достойные социальные объекты, пенсии и выплаты. Налоговая же система выстроена так, чтобы в первую очередь не мешать порядочным гражданам работать.
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