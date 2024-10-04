Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке - мнение эксперта

Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Кто попытается использовать ее в свою пользу и почему противостояние Ирана и Израиля не останется на уровне регионального

Своим мнением поделился представитель Военной академии Беларуси Андрей Богодель.

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Могут ли воевать Иран и Израиль друг с другом просто в обычной войне? Т.е. останется он на уровне локального конфликта или нет? Конечно же, нет. Сам по себе Ближний Восток - это узел, где этот конфликт будет постоянно, либо перманентно, либо будет периодически вспыхивать. Сегодня вопрос идет гораздо глубже и гораздо дальше.

Почему важен Иран?

"Почему с Ираном будут воевать? Потому что мы все говорим: БРИКС, Россия, Китай, Индия и прежде всего это путь "север - юг". Вот сегодня этот "север - юг" пролегает через Иран. Вопросы будут решены, если с Ираном будет вооруженное противостояние. Понятно, что этот проект будет уже заморожен", - уверен военный эксперт.

Зангезурский коридор

"Второй вопрос - Зангезурский коридор. Опять-таки Армения, Азербайджан, Турция, Российская Федерация. Зангезурский коридор - это Грузия и все остальные аспекты. Сплетаются интересы практически всех стран. Насколько будет глубина этого вооруженного конфликта - на сильный региональный конфликт сегодня есть капитальные замашки", - утверждает Андрей Богодель.

Богодель: Израиль обязательно ответит Ирану, иначе они посчитают это за его слабость