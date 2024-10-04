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Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке - мнение эксперта
Как будет развиваться ситуация на Ближнем Востоке? Кто попытается использовать ее в свою пользу и почему противостояние Ирана и Израиля не останется на уровне регионального
Своим мнением поделился представитель Военной академии Беларуси Андрей Богодель.
Могут ли воевать Иран и Израиль друг с другом просто в обычной войне? Т.е. останется он на уровне локального конфликта или нет? Конечно же, нет. Сам по себе Ближний Восток - это узел, где этот конфликт будет постоянно, либо перманентно, либо будет периодически вспыхивать. Сегодня вопрос идет гораздо глубже и гораздо дальше.
Почему важен Иран?
"Почему с Ираном будут воевать? Потому что мы все говорим: БРИКС, Россия, Китай, Индия и прежде всего это путь "север - юг". Вот сегодня этот "север - юг" пролегает через Иран. Вопросы будут решены, если с Ираном будет вооруженное противостояние. Понятно, что этот проект будет уже заморожен", - уверен военный эксперт.
Зангезурский коридор
"Второй вопрос - Зангезурский коридор. Опять-таки Армения, Азербайджан, Турция, Российская Федерация. Зангезурский коридор - это Грузия и все остальные аспекты. Сплетаются интересы практически всех стран. Насколько будет глубина этого вооруженного конфликта - на сильный региональный конфликт сегодня есть капитальные замашки", - утверждает Андрей Богодель.
Богодель: Израиль обязательно ответит Ирану, иначе они посчитают это за его слабость
"Как подействуют в данном случае Соединенные Штаты, где находятся около 80 баз в Объединенных Арабских Эмиратах - в Бахрейне, в Катаре и в других регионах, в Ираке в том числе. Они находятся там, потому что там добывают нефть. И если Иран будет наносить удар по этим регионам, то, во-первых, вырастут цены на нефть, во-вторых, будет вовлечена Америка в вооруженный конфликт", - подытожил военный эксперт.