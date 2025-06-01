Как изменились ставки по льготным кредитам в Беларуси

С начала лета в Беларуси вступили в силу указы № 94 и № 95, предусматривающие изменения к порядку строительства и кредитования жилья. Какие ставки по кредитам теперь, рассказала замначальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская в "Актуальном интервью".

"Ставки по льготным кредитам подъемные. И проценты на сегодняшний день, можно сказать, минимальные", - обратила внимание гость "Актуального интервью".

Инна Пинковская:

"Для многодетных семей это вообще 1 % годовых. Льготные кредиты предоставляются на срок до 40 лет. Для иных категорий граждан это 5 % годовых, срок пользования - 20 лет. Для тех семей, которые проживают, работают и строят жилье в населенных пунктах до 20 тыс. человек, ставка по кредиту равняется 3 % годовых.