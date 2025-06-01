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Как изменились ставки по льготным кредитам в Беларуси
С начала лета в Беларуси вступили в силу указы № 94 и № 95, предусматривающие изменения к порядку строительства и кредитования жилья. Какие ставки по кредитам теперь, рассказала замначальника главного управления строительства и жилищной политики Министерства архитектуры и строительства Инна Пинковская в "Актуальном интервью".
"Ставки по льготным кредитам подъемные. И проценты на сегодняшний день, можно сказать, минимальные", - обратила внимание гость "Актуального интервью".
Инна Пинковская:
"Для многодетных семей это вообще 1 % годовых. Льготные кредиты предоставляются на срок до 40 лет. Для иных категорий граждан это 5 % годовых, срок пользования - 20 лет. Для тех семей, которые проживают, работают и строят жилье в населенных пунктах до 20 тыс. человек, ставка по кредиту равняется 3 % годовых.
Она также отметила, что это приемлемо для любой белорусской семьи, которая состоит на учете для улучшения жилищных условий. "В указе № 95 сохранены все категории граждан, которые имеют право на государственную поддержку в соответствии с действующим в настоящее время законодательством. Таких категорий у нас 21. Сохранены категории внеочередников, их 11 категорий. Есть также граждане, которые имеют право и на льготный кредит, и на одноразовые субсидии. Таких категорий 6", - обозначила Инна Пинковская.