Как Китай противостоит требованиям Трампа, а ЕС вынужденно прогибается - в рубрике "Полная Европа"

Тарифы на товары из почти всех стран мира - для Трампа дело не новое, но в этот раз он, похоже, полон решимости дойти до конца. Известия о пошлинах серьезно пошатнули мировые рынки, устроив встряску на фондовых биржах и знатно напугав правительства других стран.

Но если такие экономические гиганты, как Китай, вполне способны противостоять натиску американца, то слабеющий и дряхлеющий Евросоюз вынужден прогибаться все глубже под требования Трампа. О попытках огрызаться и принятии суровой экономической реальности - в рубрике "Полная Европа".

Несладкие времена настали в Европах. На мировую по Украине идти не хотят, увеличивать траты на оборону и НАТО тоже не спешат, а теперь вынуждены иметь дело с экономическим избиением.

Трамп сдержал свое обещание, и с 9 апреля вступила в силу вторая часть ранее оглашенных торговых пошлин. Страны ЕС обложили 20 % оброком, а спустя день дали отсрочку. Но в Брюсселе успели знатно испугаться, и, будучи загнанными в угол, выли и огрызались.

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Марош Шефчович, еврокомиссар по вопросам торговли:

"Сейчас мы находимся на ранних стадиях дискуссий, потому что США рассматривают пошлины не как тактический шаг, а как корректирующее мероприятие. Мы полностью готовы сесть за стол переговоров, когда будут готовы наши американские партнеры. Однако мы не будем ждать бесконечно. Пока мы не увидим ощутимого прогресса, мы будем работать в трех направлениях: защита наших интересов с помощью контрмер, диверсификация торговли на основе новых соглашений, сдерживание вредных отклонений".

В Брюсселе явно приняли таблетку для храбрости, ну или посмотрели на пример Китая, который в торговую войну вступил в полной боеготовности. Евросоюз подготовил целый пакет контрмер на сумму около 23 млрд долларов. В него вошли основные товары: мясо, вино, одежда, крупы, бытовая техника и даже туалетная бумага. Ничего святого! Еврокомиссия в конце концов предложила ввести 50 % тариф на бурбон. Но тут же Трамп пригрозил встречным сбором в 200 % на алкоголь из Европы. Такой удар для Италии и Франции оказался ниже пояса.

Лео Баринку, экономист (Великобритания):

"Если вы посмотрите на структуру французского экспорта в США, например, алкоголя, вин и крепких спиртных напитков, то увидите, что это вторая по величине категория экспорта. Это действительно большой объем, который продается каждый год в Штатах. В случае введения пошлин это было бы болезненно".

Похоже, что в ЕС сами не знают, чего хотят. То угрожают контрмерами, которые введут чуть ли не завтра, а потом еще и еще, то готовы идти на переговоры, а недавно вообще предложили все взаимные пошлины обнулить.

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Урсула фон дер Ляйен, председатель Европейской комиссии:

"Действительно, мы предложили тарифы "ноль за ноль" на промышленные товары, как мы успешно делали со многими другими торговыми партнерами. Потому что Европа всегда готова к выгодной сделке, и мы держим ее на контроле. Но мы также готовы принять ответные меры и защитить наши интересы".

И вот как бы и пора эти самые интересы уже начать защищать. Потому что лидер Белого дома однозначно дал понять: такое предложение от Евросоюза его не интересует, нужно что-то посущественнее.

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Дональд Трамп, президент США:

"ЕС был очень жестким на протяжении многих лет. Он был создан для того, чтобы нанести реальный ущерб Соединенным Штатам в торговле. Вот причина, по которой он был создан. Мы платим за их военную защиту, а они обманывают нас в торговле. Это нехорошее сочетание. Теперь все изменилось. Все наоборот. И Европейский союз очень плохо к нам относится. Они не забирают наши автомобили, как Япония в этом смысле. Они не забирают нашу сельскохозяйственную продукцию. Они практически ничего не берут".

И политик предложил свой вариант сделки. Теперь Вашингтон требует от Европы увеличить закупки американского сжиженного природного газа, как известно, очень дорогого. Как отметил сам Трамп, на поставках он сможет отбить 350 млрд долларов торгового дефицита всего за неделю. Ну что сказать, сами ж виноваты, что отказались от российских энергоносителей, да еще и смели огрызаться американцам.

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Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии:

"В последние годы Европейскому союзу пришлось столкнуться с рядом сложных ситуаций, и нынешняя - в сфере торговли - еще раз доказывает, что институты ЕС не готовы справляться с трудностями. Это было ясно, когда речь шла о миграции, пандемии и войне в Украине. И еще до таможенного конфликта между США и ЕС, Европейская комиссия под руководством фон дер Ляйен совершила огромную ошибку".

Это ошибка, которая может стать роковой, началась с автопрома. США, вероятно, самый большой рынок для европейских производителей машин. Долгое время ЕС считал нормой то, что выставлял на американские авто пошлины в 10 %, когда в Штатах тариф был в 4 раза ниже. Теперь Вашингтон требует 25 %. Для немецких кампаний это катастрофа.

Стефан Братцель, глава немецкого центра автомобильного менеджмента:

"Европейским автопроизводителям необходимо попытаться снизить ущерб, используя как можно больше гибких мер. В краткосрочной перспективе это будет очень сложно. Это означает, что им придется повысить цены на продаваемые в США авто. Частично они откажутся от маржи. А в долгосрочной перспективе речь пойдет о переносе производства в Соединенные Штаты".

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А именно этого и добивается хозяин Белого дома. Переманивание производств на территорию своей страны - в приоритете, ведь нехватка отечественных заводов превратила американский рынок в потребителя исключительно импортных товаров. Получается, что Трамп пусть не совсем корректно, но пытается исправить то, что натворили предшественники, живя на широкую ногу, но в долг.

Впрочем, в США не все рады новому экономическому фронту. Одна сенатор-демократ затеяла мини-революцию и призвала, чтобы конгресс отменил режим чрезвычайной ситуации, введенный Трампом, тем самым аннулировав его решение об импортных пошлинах. И даже среди соратников нашелся "брут".

Дональд Трамп, президент США:

"Все эти страны всполошились, целуют меня в пятую точку и смерть как хотят заключить со мной сделку. "Пожалуйста, пожалуйста, сэр, очень просим! Я все сделаю, буквально все!!!" И вдруг я слышу, что какой-то отщепенец-республиканец с важным видом заявляет: "Считаю, это Конгресс должен вести переговоры!" Я тебя умоляю! Вы не умеете договариваться так, как умею я. Если Конгресс возьмет на себя переговоры, Америка будет мигом распродана с молотка и мы тут все обанкротимся. Я реально слышал сегодня как один, ваши товарищи из Конгресса, говорят: "Считаю, нам надо вмешаться в переговоры по тарифам!" Серьезно? Вы еще будете меня учить вести переговоры?"

Поговаривают, что не только политики, но и большие американские боссы обозлились на Трампа. Они ведь тоже терпят убытки. Разрыв якобы даже наметился между ним и Илоном Маском, который, как пишут СМИ, пытался отговорить Президента от пошлин, но безуспешно. Выторговали лишь небольшие каникулы, которые дадут возможность другим продемонстрировать свою покорность перед Вашингтоном.