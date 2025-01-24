Как обезопасить сделки и уберечься от мошенников? В МВД напомнили правила работы с криптовалютой

Как обезопасить свои сделки и уберечь накопления от мошенников? В МВД Беларуси призывают совершать сделки с криптовалютой по правилам.

В республике созданы все условия для безопасного оборота цифровых активов. В соответствии с Указом Президента "Об обращении цифровых знаков" разрешено покупать и продавать токены исключительно через резидентов ПВТ. Таким образом человек сможет быть уверен, что соблюдает нормы законодательства, а его актив не имеет криминального прошлого.

Александр Рингевич, замначальника ГУПК МВД Беларуси: