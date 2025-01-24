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Как обезопасить сделки и уберечься от мошенников? В МВД напомнили правила работы с криптовалютой
Как обезопасить свои сделки и уберечь накопления от мошенников? В МВД Беларуси призывают совершать сделки с криптовалютой по правилам.
В республике созданы все условия для безопасного оборота цифровых активов. В соответствии с Указом Президента "Об обращении цифровых знаков" разрешено покупать и продавать токены исключительно через резидентов ПВТ. Таким образом человек сможет быть уверен, что соблюдает нормы законодательства, а его актив не имеет криминального прошлого.
Александр Рингевич, замначальника ГУПК МВД Беларуси:
"Чтобы не нарушить закон при покупке цифровых знаков, следуйте следующим правилам: зарегистрируйтесь на белорусской криптобирже, пройдя процедуру верификации. Площадка гарантирует надежность, возможность легко подтвердить свои доходы от криптовалюты, отсутствие мошеннических схем. После создания аккаунта пополните счет с помощью банковской карты или перевода, выберите доступные к покупке криптовалюты, которые зарекомендовали себя и не характеризуются как высокорисковые. Это гарантия не потерять сбережения".