Как пережить морозы и безопасно окунуться на Крещение: инструкция от МЧС Беларуси

В условиях аномально низких температур, установившихся в Беларуси, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям работают в усиленном режиме. Официальный представитель МЧС Евгений Барановский подробно рассказал об оперативной обстановке, главных рисках для населения и подготовке к предстоящим крещенским купаниям.

Как отметил Евгений Барановский, экстремальные холода в первую очередь испытывают на прочность системы жизнеобеспечения. Несмотря на несколько зафиксированных порывов трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения в Лиде и Жодине, аварийные бригады оперативно ликвидировали все инциденты.

"Серьезных происшествий, где потребовалось бы вмешательство подразделений МЧС, не произошло. Однако наша ставка сегодня - обеспечение безопасности людей на водоемах", - подчеркнул представитель ведомства.

фициальный представитель МЧС Евгений Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f14d14d-cfa9-450f-b92c-f72ba8838ac9/conversions/d172d8a1-6303-4813-b0d7-37ea0e66a2d7-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f14d14d-cfa9-450f-b92c-f72ba8838ac9/conversions/d172d8a1-6303-4813-b0d7-37ea0e66a2d7-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f14d14d-cfa9-450f-b92c-f72ba8838ac9/conversions/d172d8a1-6303-4813-b0d7-37ea0e66a2d7-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/8f14d14d-cfa9-450f-b92c-f72ba8838ac9/conversions/d172d8a1-6303-4813-b0d7-37ea0e66a2d7-xl-___webp_1920.webp 1920w

Устойчивые морозы привели к замерзанию практически всех водоемов страны, что привлекло на лед рыбаков, детей и молодежь. МЧС предупреждает: прочный лед - не всегда безопасный.

"Мы усиливаем профилактические рейды, посещаем популярные места. Хочу обратить особое внимание: спасательный жилет сегодня обязателен при выходе на лед для всех, а не только для рыбаков", - заявил Евгений Барановский.

Уже в этом сезоне зафиксированы трагические случаи, связанные с выходом на тонкий лед. Спасатели призывают граждан формировать культуру безопасности и не рисковать жизнью ради забавы.

Холода несут с собой и другую, "тихую" угрозу - рост числа бытовых пожаров.

"Декабрь и январь 2025-2026 годов стали пиковыми по количеству пожаров за последние 20 лет", - констатировал представитель МЧС.

фициальный представитель МЧС Евгений Барановский news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ac37d6-f99e-4aff-8483-49f73358a0b0/conversions/43aa31fb-bc8d-4362-97af-1070b9ababb3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ac37d6-f99e-4aff-8483-49f73358a0b0/conversions/43aa31fb-bc8d-4362-97af-1070b9ababb3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ac37d6-f99e-4aff-8483-49f73358a0b0/conversions/43aa31fb-bc8d-4362-97af-1070b9ababb3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/54ac37d6-f99e-4aff-8483-49f73358a0b0/conversions/43aa31fb-bc8d-4362-97af-1070b9ababb3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Основные причины - интенсивное использование печного отопления, перегрузка электросетей обогревателями и неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения.

Для предотвращения трагедий по всей стране проходит масштабная акция "Дом без пожара". Ее цель - адресная работа с наиболее уязвимыми категориями: одинокими пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями. Им не только разъясняют правила, но и оказывают практическую помощь: устанавливают автономные пожарные извещатели, помогают с ремонтом печей.

Отвечая на вопросы о предстоящем православном празднике, Евгений Барановский сообщил, что по всей стране будет организовано порядка 130 официальных мест для купания. Вся информация с адресами будет оперативно размещена на интернет-портале МЧС и в официальном Telegram-канале.

На всех оборудованных прорубях будут дежурить спасатели МЧС и ОСВОД, а также медики. Будут установлены палатки для обогрева.

Представитель МЧС дал краткую памятку для желающих окунуться:

Выбирайте только организованные места. Наденьте нескользкую обувь. Не бегите и не прыгайте в воду. Не погружайтесь с головой и находитесь в воде не более одной минуты. Дети должны быть под постоянным контролем взрослых. После выхода хорошо оботритесь, наденьте теплую одежду и выпейте горячий чай.

"Если что-то пойдет не так в организованном месте, помощь будет оказана немедленно. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от стихийных купаний", - резюмировал Евгений Барановский.