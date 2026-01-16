3.71 BYN
Как пережить морозы и безопасно окунуться на Крещение: инструкция от МЧС Беларуси
В условиях аномально низких температур, установившихся в Беларуси, представители Министерства по чрезвычайным ситуациям работают в усиленном режиме. Официальный представитель МЧС Евгений Барановский подробно рассказал об оперативной обстановке, главных рисках для населения и подготовке к предстоящим крещенским купаниям.
Как отметил Евгений Барановский, экстремальные холода в первую очередь испытывают на прочность системы жизнеобеспечения. Несмотря на несколько зафиксированных порывов трубопроводов теплоснабжения и водоснабжения в Лиде и Жодине, аварийные бригады оперативно ликвидировали все инциденты.
"Серьезных происшествий, где потребовалось бы вмешательство подразделений МЧС, не произошло. Однако наша ставка сегодня - обеспечение безопасности людей на водоемах", - подчеркнул представитель ведомства.
Устойчивые морозы привели к замерзанию практически всех водоемов страны, что привлекло на лед рыбаков, детей и молодежь. МЧС предупреждает: прочный лед - не всегда безопасный.
"Мы усиливаем профилактические рейды, посещаем популярные места. Хочу обратить особое внимание: спасательный жилет сегодня обязателен при выходе на лед для всех, а не только для рыбаков", - заявил Евгений Барановский.
Уже в этом сезоне зафиксированы трагические случаи, связанные с выходом на тонкий лед. Спасатели призывают граждан формировать культуру безопасности и не рисковать жизнью ради забавы.
Холода несут с собой и другую, "тихую" угрозу - рост числа бытовых пожаров.
"Декабрь и январь 2025-2026 годов стали пиковыми по количеству пожаров за последние 20 лет", - констатировал представитель МЧС.
Основные причины - интенсивное использование печного отопления, перегрузка электросетей обогревателями и неосторожность при курении, особенно в состоянии алкогольного опьянения.
Для предотвращения трагедий по всей стране проходит масштабная акция "Дом без пожара". Ее цель - адресная работа с наиболее уязвимыми категориями: одинокими пенсионерами, инвалидами, многодетными семьями. Им не только разъясняют правила, но и оказывают практическую помощь: устанавливают автономные пожарные извещатели, помогают с ремонтом печей.
Отвечая на вопросы о предстоящем православном празднике, Евгений Барановский сообщил, что по всей стране будет организовано порядка 130 официальных мест для купания. Вся информация с адресами будет оперативно размещена на интернет-портале МЧС и в официальном Telegram-канале.
На всех оборудованных прорубях будут дежурить спасатели МЧС и ОСВОД, а также медики. Будут установлены палатки для обогрева.
Представитель МЧС дал краткую памятку для желающих окунуться:
- Выбирайте только организованные места.
- Наденьте нескользкую обувь. Не бегите и не прыгайте в воду.
- Не погружайтесь с головой и находитесь в воде не более одной минуты.
- Дети должны быть под постоянным контролем взрослых.
- После выхода хорошо оботритесь, наденьте теплую одежду и выпейте горячий чай.
"Если что-то пойдет не так в организованном месте, помощь будет оказана немедленно. Именно поэтому мы настоятельно рекомендуем отказаться от стихийных купаний", - резюмировал Евгений Барановский.
Сам представитель МЧС в Крещение не окунается, так как для спасателей это рабочий день, когда их главная задача - обеспечить безопасность всех, кто решится на этот традиционный обряд.