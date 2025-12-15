Как повлияют на обычных людей изменения в нотариальной деятельности

Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко в "Актуальном интервью" рассказал о ключевых изменениях в нотариальной деятельности, которые вступят в силу с 1 января 2026 года.

Главное новшество - полный переход на работу исключительно в формате нотариальных контор. "Предполагается, что с 1 января 2026 года такой формат работы нотариусов, как работа в нотариальном бюро, прекратится, и все нотариусы будут работать в форме нотариальных контор. Это устоявшаяся, очень положительно зарекомендовавшая себя на практике форма деятельности, когда, как правило, в одном помещении работают два или более нотариусов. Это позволяет более равномерно распределять нагрузку, обеспечивать сокращение времени ожидания граждан для приема нотариусом", - пояснил Евгений Коваленко.

Евгений Коваленко:

"Граждане, простые люди не должны почувствовать каких-то изменений, поскольку общее количество нотариальных бюро весьма незначительно, их порядка 40, при том, что всего в республике работают порядка 800 нотариусов".

Второе важное нововведение - возможность удостоверения сделок одновременно двумя и более нотариусами. "Это такая современная форма работы, которая будет востребована гражданами, например, тогда, когда нужно удостоверить сделку, а стороны этой сделки находятся в разных населенных пунктах. Например, продавец и покупатель квартиры находятся в Минске и в Витебске соответственно. В этом случае каждый из них идет к нотариусу в своем населенном пункте, каждый из нотариусов проверяет дееспособность этих лиц, проверяет их волеизъявления, и одновременно совершается сделка. Тем самым экономятся денежные средства и время самих физических лиц", - рассказал Евгений Коваленко.