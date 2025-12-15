"Счет электронных надписей идет на сотни": как в Беларуси проходит цифровизация нотариата

Министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко в "Актуальном интервью" рассказал о текущих и перспективных изменениях, касающихся цифровизации нотариальной деятельности, которые упрощают процедуры для граждан и бизнеса.

"Уже сейчас нотариусы могут совершать в электронном виде исполнительные надписи. Существует механизм удостоверения в электронном виде подлинности подписи переводчика на переведенных документах. Можно в электронном виде заказать документы, которые находятся у нотариуса на хранении либо в нотариальном архиве", - отметил Евгений Коваленко.

В будущем ожидается расширение электронных механизмов. "В перспективе мы видим более активное внедрение механизмов электронного совершения исполнительной надписи. И в данном случае это будет довольно просто для субъектов хозяйствования, в частности, которые являются в основном взыскателями по исполнительным надписям. Нужно будет просто зайти в личный кабинет на электронном портале Белорусской нотариальной палаты, прикрепить соответствующие документы и в электронном виде отправить их нотариусу. Нотариус точно так же в электронном виде их проверяет, совершает электронную исполнительную надпись и направляет его обратно взыскателю", - пояснил министр.

После получения электронной надписи у взыскателя есть несколько вариантов действия: "Он может отправить эту совершенную в электронном виде исполнительную надпись, например, по месту работы должника, если должник это физическое лицо, может через обслуживающие банки внести эту электронную надпись в автоматизированную информационную систему исполнения денежных обязательств. Это часто используется корпоративными взыскателями. А самый распространенный способ, которым пользуются и граждане, и физические лица, обратиться в электронном виде, направить эту исполнительную надпись в органы принудительного исполнения".

Евгений Коваленко:

"Я хочу сказать, что и сейчас этот механизм уже работает, уже счет вот этих электронных исполнительных надписей идет на сотни, и Министерство юстиции во взаимодействии с заинтересованными проводит активную работу по популяризации вот этого безбумажного способа взыскания задолженности".