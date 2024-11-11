Как проходят испытания пожарных машин в Беларуси

Наука и технологии (это в равной степени касается и военного, и гражданского применения) постоянно развиваются в Беларуси, тесное сотрудничество государства и бизнеса также приносит свои плоды.

Яркий пример - частная компания "ПОЖСНАБ", которая занимается созданием специальной пожарной техники для нужд спасателей. Характеристики для техники разрабатывают в МЧС, научно-исследовательский институт пожарной безопасности проверяет на соответствие ГОСТа, безопасности и заявленным характеристикам. Пожарный транспорт на шасси МАЗа активно поставляется и на экспорт - Россия, Зимбабве, Казахстан, Азербайджан и другие страны.

В конце прошлого года предприятие посетил Александр Лукашенко и предложил развивать и вкладывать инвестиции в такие успешные проекты. Как проходят испытания спецмашин, что говорят зарубежные спасатели о белорусской технике? Владимир Королев продолжит тему.

Любой звонок в службу спасение - это официальное обращение, на которое спасатели обязаны среагировать. Пожар, автокатастрофа, человек провалился под лед. Куда б ни ехали спасатели, все должно быть под рукой. Пятитонная автоцистерна - это не только бочка с водой. Современные машины экстренных служб - всевозможный набор инструментов на все случаи жизни.

Захар Каролик, начальник дежурной смены ПАСЧ № 1 г. Логойска:

"В отсеках у нас лежит все необходимое оборудование и вооружение, которое помогает нам в работе для ликвидации ЧС. Например, бензорез для вскрытия дверей, либо там отпиливание какой-либо арматуры, либо бетонных стен. Бензопила в случае штормового урагана или сильного ветра. Мы распиливаем деревья. Также у нас есть диэлектрические ножницы для резки электропроводов".

Подъехать к месту пожара не всегда удается близко. А значит провести магистраль и подвести воду к огню - задача для спасателей.

Управление пожарным насосом ложится на плечи водителя автоцистерны. Если процесс максимально упростить, то нужно выключить сцеплением, а затем подать воду на напорную задвижку. Вода пошла и можно усилить напор.

Разработкой и созданием спецтранспорта для спасателей занимается частное предприятие "ПОЖСНАБ" в Борисове. На шасси МАЗа здесь производят автоцистерны, высотную аварийно-спасательную технику и другие автомобили. Спецтранспорт разрабатывается в тесном взаимодействии с МЧС, в том числе и в рамках государственных научно-технических программ.

Каждая партия спецтехники ПОЖСНАБа проходит ряд испытаний

Каждая партия машин проходит ряд испытаний в Институте пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС. Всего здесь проверяется более 300 показателей. Технику тестируют на безопасность, работоспособность и соблюдение межгосударственных и национальных стандартов, а также технических регламентов ЕАЭС.

Валентин Казябо, начальник отдела НИИ пожарной безопасности и проблем чрезвычайных ситуаций МЧС Беларуси:

"Проводим испытания по ряду направлений, касающихся геометрических, весогабаритных параметров. В частности, определяем развесовки по осям, по бортам, что является одним из основных показателей устойчивости и безопасности спасательной техники при движении. Эргономических параметров, таких как освещенность рабочих отсеков, максимальный уровень шума на рабочем месте оператора, что, несомненно, повышает оперативность реагирование на чрезвычайные ситуации".

В Беларуси ежегодно обучаются десятки зарубежных специалистов

Китай, Германия, Южная Корея, Индия, Франция - в мире не так много стран, которые производят автолестницы. До недавнего времени Беларусь закупала подъемники у Финляндии. Не так давно ПОЖСНАБ освоил эту технологию, теперь в компании целая линейка спасающих жизнь на высоте. Финская лестница имела нагрузку в 200 кг, белорусский аналог в 1,5 раза больше. Такие характеристики оценили спасатели из Зимбабве. Праворульная техника ПОЖСНАБа уже несколько лет работает в этой стране. А в Борисове специалисты из Африки проходят подготовку и обучение.

Ллойд Муджахо, начальник пожарной охраны г. Мутаре (Зимбабве):

"Зимбабве и Беларусь поддерживают двусторонние отношения. Эта машина отправится в город Мутаре, на границу с Мозамбиком. В результате тесных отношений между Зимбабве и Беларусью мы уже получили автобусы, сельскохозяйственную технику и на этот раз транспорт для экстренных служб".

Виталий Бабич, начальник филиала "Институт переподготовки и повышения квалификации" Университета гражданской защиты МЧС Беларуси:

"Мы учим их эксплуатации пожарной автолестницы. Стоит отметить, что ранее мы имели опыт обучения данных специалистов, но больше он относился к эксплуатации пожарных автоцистерн производства ПОЖСНАБ".

Идет разработка и модернизация спецтехники для спасателей