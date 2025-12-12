3.72 BYN
Как реализуются социальные стандарты для комфорта жизни в Поставском районе
В приоритетах программы развития страны также сильные регионы, доступность и качество медицины в малых городах.
Как реализуются социальные стандарты для комфорта жизни в Поставском районе и какие инвестпроекты в рамках программы "Один район - один проект" уже выполнены?
На ряде объектов 12 декабря побывал председатель Палаты представителей - уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко.
Поставская районная больница обслуживает свыше 31 тыс. человек. Помощь оказывают 72 врача и более 200 человек со средним медобразованием. В районе особое внимание комфорту пациентов. Так, совсем недавно в эксплуатацию введен новый корпус. Его строительство проходило в рамках государственной инвестпрограммы. А ход работ - в своем Поставском избирательном округе № 29 лично с самого начала курировал Игорь Сергеенко.
Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:
"Работы шли полтора года. Корпус построен достаточно быстро, качественно, хотя всякое бывало в период стройки. Он вошел в Республиканскую инвестиционную программу. Это одна из немногих больниц именно районного профиля. Конечно же, цель - развитие здравоохранения на селе, создать такие же условия для работы и персонала, и для лечения больных, какие сегодня существуют в ведущих центрах".
"Корпус - это трехэтажное здание, в котором расположены два лечебных отделения: 2-й пост хирургического отделения для пациентов с хирургической инфекцией и неврологическое отделение. На первом этаже размещены подсобные помещения, хозяйственная служба, центральное стерилизационное отделение и актовый зал", - рассказал главврач Поставской центральной районной больницы Павел Качан.
Качеству жизни в регионах в Беларуси сегодня уделяется много внимания. От этого напрямую зависит, как в целом будет развиваться регион, а значит, и страна.
Экономический фундамент должен быть крепким. Для этого важно модернизовать уже имеющиеся производства и предприятия. И в Поставском районе такие примеры тоже есть. На местном молочном заводе запущена новая производственная линия по розливу молочной продукции в ПЭТ-бутылку. Согласно этому инвестпроекту в рамках программы "Один район - один проект" молоко и кисломолочные напитки будут разливать в ПЭТ-бутылки с объемом тары в один и полтора литра. В час на линии могут разливать до 3 тыс. литров молока.
Георгий Костень, директор Поставского молочного завода:
"Мы выпускаем 50 видов молочной продукции. 50-ми были наши твороги - цех, который введен в рамках программы "Один район - один проект". Мы перерабатываем порядка 260-280 тонн молока ежедневно с вводом этих новых объектов. И когда мы выйдем на наш полный объем, я думаю, мы достигнем переработки молока в сутки объемом 300 тонн. Даже, может быть, немножко его перешагнем. Основная реализация, конечно, рынок Российской Федерации".
Работа в регионах - это всегда и возможность напрямую пообщаться с белорусами. Услышать, что волнует людей на местах. Жить и работать на своей земле, приносить пользу стране. Наши ценности, какого курса придерживаться и на чем важно сконцентрировать внимание и силы в ближайшую пятилетку совсем скоро определит седьмое ВНС, где рассмотрят и утвердят Программу социально-экономического развития Беларуси на 2026-2030 годы.