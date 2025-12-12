В приоритетах программы развития страны также сильные регионы, доступность и качество медицины в малых городах.

Как реализуются социальные стандарты для комфорта жизни в Поставском районе и какие инвестпроекты в рамках программы "Один район - один проект" уже выполнены?

На ряде объектов 12 декабря побывал председатель Палаты представителей - уполномоченный представитель Президента в Витебской области Игорь Сергеенко.

Поставская районная больница обслуживает свыше 31 тыс. человек. Помощь оказывают 72 врача и более 200 человек со средним медобразованием. В районе особое внимание комфорту пациентов. Так, совсем недавно в эксплуатацию введен новый корпус. Его строительство проходило в рамках государственной инвестпрограммы. А ход работ - в своем Поставском избирательном округе № 29 лично с самого начала курировал Игорь Сергеенко.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee32629-351c-4076-a1cf-aacb0663215c/conversions/22f4c584-d28e-4c36-b402-36dec84e472c-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee32629-351c-4076-a1cf-aacb0663215c/conversions/22f4c584-d28e-4c36-b402-36dec84e472c-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee32629-351c-4076-a1cf-aacb0663215c/conversions/22f4c584-d28e-4c36-b402-36dec84e472c-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3ee32629-351c-4076-a1cf-aacb0663215c/conversions/22f4c584-d28e-4c36-b402-36dec84e472c-xl-___webp_1920.webp 1920w

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси - уполномоченный представитель Президента Беларуси в Витебской области:

"Работы шли полтора года. Корпус построен достаточно быстро, качественно, хотя всякое бывало в период стройки. Он вошел в Республиканскую инвестиционную программу. Это одна из немногих больниц именно районного профиля. Конечно же, цель - развитие здравоохранения на селе, создать такие же условия для работы и персонала, и для лечения больных, какие сегодня существуют в ведущих центрах".

"Корпус - это трехэтажное здание, в котором расположены два лечебных отделения: 2-й пост хирургического отделения для пациентов с хирургической инфекцией и неврологическое отделение. На первом этаже размещены подсобные помещения, хозяйственная служба, центральное стерилизационное отделение и актовый зал", - рассказал главврач Поставской центральной районной больницы Павел Качан.

Качеству жизни в регионах в Беларуси сегодня уделяется много внимания. От этого напрямую зависит, как в целом будет развиваться регион, а значит, и страна.

Сергеенко на моочном заводе news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2eb219-5adf-4659-8c31-0278953fd3a4/conversions/aeeb419c-bf0e-4640-bd08-8852997b69fd-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2eb219-5adf-4659-8c31-0278953fd3a4/conversions/aeeb419c-bf0e-4640-bd08-8852997b69fd-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2eb219-5adf-4659-8c31-0278953fd3a4/conversions/aeeb419c-bf0e-4640-bd08-8852997b69fd-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/3c2eb219-5adf-4659-8c31-0278953fd3a4/conversions/aeeb419c-bf0e-4640-bd08-8852997b69fd-xl-___webp_1920.webp 1920w

Экономический фундамент должен быть крепким. Для этого важно модернизовать уже имеющиеся производства и предприятия. И в Поставском районе такие примеры тоже есть. На местном молочном заводе запущена новая производственная линия по розливу молочной продукции в ПЭТ-бутылку. Согласно этому инвестпроекту в рамках программы "Один район - один проект" молоко и кисломолочные напитки будут разливать в ПЭТ-бутылки с объемом тары в один и полтора литра. В час на линии могут разливать до 3 тыс. литров молока.

Георгий Костень, директор Поставского молочного завода:

"Мы выпускаем 50 видов молочной продукции. 50-ми были наши твороги - цех, который введен в рамках программы "Один район - один проект". Мы перерабатываем порядка 260-280 тонн молока ежедневно с вводом этих новых объектов. И когда мы выйдем на наш полный объем, я думаю, мы достигнем переработки молока в сутки объемом 300 тонн. Даже, может быть, немножко его перешагнем. Основная реализация, конечно, рынок Российской Федерации".