Как в Беларуси обеспечивают информационную безопасность детей в интернете

Современные дети - активные пользователи интернета. Правда, что кроется по ту сторону экрана мобильного телефона или компьютера, понимают не все, да и задумываются немногие.

Чтобы не получилось так, что наших детей воспитывает цифровое пространство, а часто и просто деструктивный контент, в Беларуси предлагают на законодательном уровне прописать защиту детей от информации из интернета. В первую очередь, возложив ответственность за то, что впитывает подрастающее поколение из глобальной паутины, на родителей.

Игорь Жаборовский, родитель:

"Мы же ограничиваем детей в реальной жизни от каких-то опасных вещей, с которыми они могут столкнуться. Точно так же и в интернете. Это такой же мир. Он хоть и называется виртуальным, но сегодня это такой же мир, только опасности в нем еще больше. И оставлять детей одних наедине с этой опасностью, конечно, мы не имеем права".

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Гаджеты в школах - необходимость или привычка, которая прочно вошла в жизнь современного школьника? В столичной гимназии № 24, как и во многих школах страны, внедрена практика, пока в рамках эксперимента, когда дети, переступая порог альма-матер, отказываются от мобильных телефонов. Все устройства сдаются на хранение классному руководителю. По окончании занятий ребята забирают их обратно. Если дети не в восторге, то плюсы такого подхода оценили педагоги и родители.

"Это положительно сказалось на учебном процессе. Меньше отвлекаются, потому что эта тяга к телефону уже просто приобретает у некоторых вид мании. А здесь, когда они лишены этих телефонов, больше внимания уделяют общению с одноклассниками. Живое общение гораздо лучше, чем виртуальное. И подготовка к урокам лучше, и успеваемость подрастает", - заметил учитель истории гимназии № 24 г. Минска Игорь Дроговоз.

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К новым правилам школьники привыкли быстро. Адаптироваться к жизни без телефонов помогла созданная в гимназии атмосфера. Там ребята точно не задаются вопросом, чем занять себя на перерывах.

Анастасия Коновалова, учащаяся гимназии № 24 г. Минска:

"На самом деле, больших неудобств нет, потому что на переменах и так есть чем заняться, можно как минимум пообщаться со своими одноклассниками. Живое общение всегда лучше, чем общение через интернет. Также это сплочает наш коллектив. Первое время было непривычно. Но телефоны собирают с первого класса, и это уже как привычка".

Осознанное потребление контента - одна из задач, которую ежедневно решают белорусские педагоги. Семантических уроков становится больше, а понятия "цифровая гигиена" и "информационная культура" плотно вошли в учебный процесс наравне с теоремой Пифагора, законом Ома и таблицей Менделеева.

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"Часто бывают информационные часы, на которых рассказывают, какие сайты лучше посещать, как правильно пользоваться интернетом, как дозировать информацию, рассказывают о мошеннических сайтах, уловках", - отметил учащийся гимназии № 24 г. Минска Арсений Бабич.

Источников угроз, которые несет в себе интернет, к сожалению, с каждым днем прибавляется. Работа по созданию среды, где наши дети будут расти здоровыми во всех смыслах (и психически, и физически) - большой совместный труд.

Старший прокурор по особым поручениям управления по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодежи Генпрокуратуры Беларуси Роман Сидоренко обозначил: "На сегодняшний день правительство завершает совместно с иными государственными органами разработку комплекса мер по обеспечению информационной безопасности несовершеннолетних в интернете. Но надо понимать, что этого недостаточно".

Роман Сидоренко:

"Генеральная прокуратура инициировала норму в законопроект об изменении законов по вопросам обеспечения прав детей, которая наделяет родителей обязанностями обеспечивать защиту детей от информации, которая может причинить вред их здоровью и развитию".

Роман Сидоренко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6285eb-23f1-48ad-ac75-226fa80af050/conversions/aaac5f89-6916-462a-9ef6-63e25cdebf78-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6285eb-23f1-48ad-ac75-226fa80af050/conversions/aaac5f89-6916-462a-9ef6-63e25cdebf78-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6285eb-23f1-48ad-ac75-226fa80af050/conversions/aaac5f89-6916-462a-9ef6-63e25cdebf78-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/ef6285eb-23f1-48ad-ac75-226fa80af050/conversions/aaac5f89-6916-462a-9ef6-63e25cdebf78-xl-___webp_1920.webp 1920w

Работа, по его словам, будет налажена в тесной связи с операторами сотовой связи. "Возможно, сюда подключатся Министерство связи и информатизации, Министерство информации, которые все-таки на уровне государства, на уровне провайдеров, на уровне поставщиков интернет-услуг будут устанавливать фильтры", - отметил старший прокурор.