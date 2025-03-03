В современном мире, где цифровые технологии проникают в каждую сферу жизни, безопасность детей в интернете становится особенно актуальной. Как защитить подрастающее поколение от деструктивного контента и сохранить их психическое здоровье? В "Специальном репортаже" мы обсудим законопроект, который обещает революционные изменения в подходе к воспитанию и образованию детей. Узнайте, какие меры уже принимаются, как родители, учителя и государство могут объединить усилия для создания безопасной среды для детей в эпоху цифровых технологий.

Специальный репортаж | Безопасность в сети: как оградить детей от гаджетов и онлайн-угроз

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