Как в Лидском районе из заброшенного цеха сделали прибыльное предприятие по производству индейки
История одного белорусского бизнеса началась 4 года назад. В наследство от прошлого литовского инвестора достались цеха в полном беспорядке. Оборудование находилось в плачевном состоянии. Новым владельцам удалось не просто реанимировать, а создать фактически новое производство за считанные месяцы. Хорошо понимали, что за устойчивой работой предприятия кроется благосостояние каждого сотрудника. А это более 250 человек.
Производство индейки - это не только переработка. В комплексе 15 ферм. Общая мощность составляет более 100 тыс. птиц. Условия и технология содержания находятся на постоянном контроле. Качественное сырье - залог успеха будущих продуктов. К слову, ассортимент предприятия уже давно перешел за сотню наименований. Могут делать все - от филе и полендвицы до колбасок с самыми разными, но обязательно натуральными добавками.
На всем производстве, достаточно холодно - от 4 до 6 градусов тепла. Такой жесткий температурный режим позволяет продукту достаточно долго держать срок годности. Но товар на складах долго не лежит. Все, что упаковывают, уезжает по магазинам страны в ближайшую ночь.
Выросло производство, а с ним и культура потребления индейки в нашей стране. Вначале белорусы относились настороженно, с целым букетом стереотипов - мол, мясо дорогое или специфическое по вкусу. Но за пару лет распробовали и поняли, что это еще и полезно.
"Мясо безопасное, гиппоаллергенное. Мы поставляем его на производство детского питания. Мясо вкусное, полезное, в нем много белка и мало жира. Это актуально для нашего ритма жизни", - рассказала главный технолог частного предприятия по производству индейки Марина Тжетяк.
В начале пути даже немного сомневались: а придется ли индейка по вкусу потребителям? Сейчас можно наблюдать прямо противоположную ситуацию - спрос внутри страны настолько большой, что и рады бы работать на экспорт, но мощностей уже не хватает. Нужно расширяться. История под названием "Один район - один проект" для предприятия уже завершена. Но она стала хорошим стартом для дальнейшего устойчивого развития.
"Поддержку от руководства района, региона и в целом от республики мы чувствовали всегда. Какой бы проект мы не начинали. И особенно "Один район - один проект" - это колоссальная ответственность. Мы молодое предприятие, но мы рванули и пошли вперед", - отметила директор частного предприятия по производству индейки Валентина Ложечник.
Сейчас предприятие готовится осваивать новые производственные площадки. Лучший показатель: если есть стройка - значит, есть развитие. Но порой не нужно возводить новые объекты с нуля, достаточно по-хозяйски подойти к содержанию уже существующих.
