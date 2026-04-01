Какие изменения ждут белорусов с 1 апреля 2026 года

С 1 апреля в Беларуси новый показатель базовой арендной величины. Теперь она составляет 20 рублей 3 копейки. Рост совсем небольшой - буквально на рубль. Отметим, показатель не менялся уже год. Корректируют его с учетом инфляции. Исходя из базовой арендной величины, определяется размер платы при сдаче в аренду недвижимости.

Командировочные вырастут

Приятная новость для тех, кто в рабочих целях часто передвигается по стране. Уже с субботы вырастут выплаты, которые положены командированным работникам. Если раньше за каждый день командировки полагалось 12 рублей, то теперь на рубль больше. Отметим, размеры не пересматривались около двух лет.

Большие выходные