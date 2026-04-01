Какие изменения ждут белорусов с 1 апреля 2026 года
С 1 апреля в Беларуси новый показатель базовой арендной величины. Теперь она составляет 20 рублей 3 копейки. Рост совсем небольшой - буквально на рубль. Отметим, показатель не менялся уже год. Корректируют его с учетом инфляции. Исходя из базовой арендной величины, определяется размер платы при сдаче в аренду недвижимости.
Командировочные вырастут
Приятная новость для тех, кто в рабочих целях часто передвигается по стране. Уже с субботы вырастут выплаты, которые положены командированным работникам. Если раньше за каждый день командировки полагалось 12 рублей, то теперь на рубль больше. Отметим, размеры не пересматривались около двух лет.
Большие выходные
Второй весенний месяц принесет и большие выходные. Белорусы будут отдыхать с 18 по 21 апреля - именно на этот вторник выпадает Радуница. Правда, за понедельник, 20-го придется отработать в субботу, 25-го. К слову, не за горами еще один выходной - 1 мая.