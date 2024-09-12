Какие сорта картофеля пользуются спросом и почему сметана - секретный ингредиент драника

Активными темпами в белорусских полях идет уборка картофеля. В полоцком хозяйстве "Кушлики" в среднем в день убирают до 250 тонн второго хлеба. В этом непростом деле аграриям помогают военнослужащие. Общими усилиями картофель накопали с 95 % площадей.

На протяжении не одного года на своих полях "Кушлики" выращивают один из самых вкусных картофелей в северном регионе. Под второй хлеб в хозяйстве отвели 120 га посевных площадей. В среднем клубни дают урожайность до 380 ц/га.

Федор Завадский, директор ОАО "Кушлики":

"Любимый сорт белорусской селекции - это "першацвет". Его любят не только все жители нашего региона, но, я думаю, что и республики. Сорт "гала" - немецкой селекции - он прекрасен для сетей, он хорошо моется, хорошо фасуется. Это такой сорт, который идет на экспорт".

Просто вырастить картофель - мало. До нового сезона важно сохранить его товарный вид.

При хранении достаточно соблюдать несколько простых правил. Это низкие температуры - от 2 до 4 градусов. Влажность в 70-75 %. И обязательно темнота. Для сохранности получаемого урожая в стране имеются картофелехранилища емкостью более 700 тыс. тонн.

Евгений Сорокин, оператор автоматических линий ОАО "Кушлики":

"Мы храним крупный картофель в камерах навального хранения. И семенной - в камерах контейнерного хранения. Здесь хранится порядка 4 тыс. тонн картофеля. Это 3 тыс. крупного и 1 тыс. семенного фонда. Реализуем - это Полоцк, Новополоцк. Плюс продаем физическим лицам. Приезжают, покупают на месте".

Для белорусов картофель - национальный символ. Копают его не только в хозяйствах, но и на собственных участках. Осенью это превращается в целый флешмоб!

Личные подсобные хозяйства обеспечивают 70 % объема производимого в стране овоща. Остальные 30 % приходятся на сельхозорганизации и фермерские хозяйства.

Ожидаемый урожай картофеля - порядка 4 млн. тонн. Этого достаточно, чтобы в полной мере закрыть потребности внутреннего рынка. Белорусский картофель - продукт экспортоориентированный. Поставляем его в Россию, Азербайджан, Грузию, Казахстан, Сербию, Узбекистан и другие страны.

Валерия Тарасевич, замначальника главного управления - начальник управления секретариата Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:

"В сельхозорганизациях убрано уже 56 % площадей. Накопано 310 тыс. тонн клубней при средней урожайности 317 ц/га. Наибольшие площади под картофель отводятся в Минской и Брестской областях. Завершить уборку в 2024 году планируем до 14 октября. Наряду с уборкой, сельскохозяйственные организации и крестьянско-фермерские хозяйства активно участвуют в сезонных сельскохозяйственных ярмарках, которые начали свою работу с 14 сентября текущего года".

Сортовой и репродукционный состав выращиваемого в Беларуси картофеля ежегодно совершенствуется. В госреестр сортов для промышленного возделывания включено 184 сорта картофеля зарубежной и отечественной селекции. Для создания любого сорта - минимум необходимо 12-15 лет.

За последние 5 лет ученые Научно-практического центра НАН Беларуси создали 10 новых сортов картофеля. Ежегодно в госреестр сортов РБ включается один-два сорта.

Юлия Гунько, завотделом НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

"Подбираются родительские формы, проводится гибридизации в защищенном грунте, в теплице. Полученные гибридные семена в следующем году высеваются в стеллажной теплице. Затем в фазе 3-4 настоящих листьев пикируются в пластиковые горшки. По осени формируются родительские формы в семьи, и уже в следующем году высаживаются в полевых условиях и проводится дальнейший отбор селекционный".

Картофель - кладезь полезных веществ. В нем содержится 16 из 20 необходимых человеку аминокислот, большая доза калия, а еще кальций, фосфор, цинк, железо. В нем много клетчатки и белка. Основной витамин, содержащийся в овоще, витамин С. Бульба полезна людям, имеющим проблемы с повышенным давлением, сердечно-сосудистой системой, почками. Кто часто болеет - также обратите внимание на картофель. Преимущественно - фиолетовый.

Юлия Гунько, завотделом НПЦ НАН Беларуси по картофелеводству и плодоовощеводству:

"Создано 2 сорта картофеля - один из них в реестре - это сорт картофеля "сапфир". Он также с фиолетовой мякотью. И сорт картофеля "лекар", который сейчас проходит госсортоиспытания. В таком картофеле в большом количестве содержатся антоцианы. Если сравнивать такой картофель со свеклой, красным болгарским перцем или фиолетовым луком, то антоцианов в таком картофеле больше, поэтому он считается полезнее".

Картошка - наше все. Только за минувший год каждый белорус съел 162 кг этого овоща!

Белорусы отдают предпочтение вкусному картофелю - отечественному - легендарным сортам, таким как "скарб", "журавинка", "бриз", "манифест". Пользуются спросом и новые сорта - "першацвет", "палац", "мастак", "юлия", "десятка" и многие другие.

Картофель - овощ сытный. Чтобы утолить голод, достаточно несколько клубней. Не зря его еще называют вторым хлебом. На территории современной Беларуси картофель появился более 200 лет назад. И достаточно быстро занял главное место в белорусской национальной кухне.

В нашей стране насчитывается более 300 картофельных блюд! Клецки, колдуны, запеканки... Список широкий. А традиция приготовления блюд из тертого картофеля и вовсе признана историко-культурной ценностью Беларуси.

Сегодня мы предлагаем вам приготовить главное блюдо белорусской кухни - ажурные, хрустящие драники. Или плоские картофельные блины. Свое название блюдо получило из-за старого способа приготовления: все дело в том, что до появления терки картофель "драли" на заостренной доске.

Анастасия Лазарева, повар:

"Для белорусских драников нужно минимум ингредиентов. Чтобы приготовить белорусские хрустящие драники, нам необходимо взять картофель, лук, яйцо, сметану и щепотку соли. Сметана придает массе светлый цвет и пикантность".

Подготовленные овощи - картофель и лук - вручную натираются на крупной терке. Процесс занимает минимум времени. Настоящий драник должен стоять.