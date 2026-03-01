Какие сюрпризы от марта стоит ожидать белорусам?

Зима официально передала бразды правления весне, а это значит, что на смену морозам идут долгожданные оттепели. Начало марта уже радует белорусов устойчивым "плюсом". Однако первый весенний месяц обещает показать свой капризный характер. При нынешней температуре весь снежный покров в кратчайшие сроки превратится в воду, что может привести к паводкам.

Активное снеготаяние уже стартовало на юго-западе страны. Сложная гидрологическая обстановка ожидается в бассейнах Днепра, Сожа и Припяти. На некоторых участках вода уже вышла на пойму. Специалисты МЧС оценивают ситуацию как контролируемую. Мониторинг ведется круглосуточно. В зоне риска сотни населенных пунктов.

Наряду со спасателями в режим повышенной готовности перешли и представители АПК. Посевная кампания не за горами, а значит в мастерских и на складах наступила горячая пора. Необходимо учесть все: от исправности каждого трактора до объемов посевного материала.

2013-й и 2023-й - эти годы в Беларуси помнят не по календарю, а по уровню воды во дворах. Паводок - явление кратковременное, но масштаб проблемы может быть серьезным. Повторится ли история в этом году? Пока метеорологи ставят знак вопроса. Весна покажет.

Зима официально сдает позиции, оставляя после себя капризное наследство: резкие перепады температур и снег, которого в этом году хоть отбавляй. Теперь главная интрига - как быстро это белое покрывало превратится в большую воду. Плюсовые температуры в конце февраля - начале марта дают о себе знать и запускают процесс снеготаяния. В зоне риска находятся 60 районов Беларуси.

География паводковых рисков охватывает сразу четыре области страны. На Брестчине в зоне возможного подтопления Столинский, Пинский, Брестский и Малоритский районы. В Витебском регионе наиболее сложная обстановка прогнозируется в Миорском и Верхнедвинском районах. На Гомельщине под ударом может оказаться сам областной центр, а также Гомельский и Добрушский районы. В центральном регионе в списке уязвимых Березинский, Борисовский и Пуховичский районы.

Екатерина Михалева, официальный представитель исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД

Екатерина Михалева, официальный представитель исполнительного аппарата Республиканского совета ОСВОД:

"Зона риска зависит в первую очередь от обводненности, которая на территории Республики Беларусь разная для разных областей. Самая высокая обводненность у нас в Витебской области - это 30 %, самая маленькая обводненность в столице - менее 1 %".

"Готовимся создавать мобильные передвижные посты, которые будут помогать людям при транспортировке их из разных точек, также для доставки продуктов, медикаментов", - добавила специалист.

В этом году половодье прогнозируется более высоким, чем в предыдущие годы. Ожидается, что максимальные уровни воды будут приближены к средним многолетним показателям.

Елена Зубченок, начальник отдела гидрологических прогнозов службы гидрологии и агрометеорологии Белгидромета:

"На большинстве рек уровни воды приблизятся к опасным высоким отметкам, при которых ранее отмечалось затопление прибрежных территорий. Наиболее сложная паводковая ситуация ожидается в бассейнах рек Днепр, Сож и Припять".

Лед тронулся, и большая вода уже заявила о себе на Брестчине. В соцсетях набирают просмотры кадры из одной из местных деревень: там талые воды буквально поглотили клубничные плантации. Грядки спасают как могут.

затопленная клубника

Также поступили сообщения о подтоплении подворий и подвалов частных жилых домов в Гродненском и Волковысском районах. Проблемы оперативно были устранены работниками МЧС.

Особое внимание пинскому Полесью, где местность исторически подвержена подтоплениям. Однако большую воду здесь видели 13 лет назад, когда жители весной передвигались по улицам на лодках, а главным атрибутом были резиновые сапоги.

В деревне Городище паводки давно стали темой воспоминаний, а не оперативных сводок. Местный житель и глава сельсовета Николай Адамович Бойба живет здесь уже два десятилетия. Поселок окружен озером и рекой Ясельда, но, по словам очевидцев, стихия не проявляла свой агрессивный характер с 2013 года.

председатель Городищенского сельского исполнительного комитета Николай Бойба

"В марте лежал снег. Тогда вода поднималась, она доходила до асфальта, подтапливала у нас огороды, но сами домовладения не были потоплены. Только в деревне Кривичи и поселке Городище, где пойма реки, были потоплены огороды, - вспоминает председатель Городищенского сельского исполнительного комитета Николай Бойба. - В 2013-м был последний такой серьезный поводок. После этого таких подтоплений на территории нашего сельского совета не наблюдалось".

Однако быть полностью уверенными в том, что паводок пройдет стороной, пока преждевременно - ситуация может измениться в любой момент. Проверить готовность спасателей Брестского региона прибыл министр по чрезвычайным ситуациям. В ходе инспекции особое внимание глава ведомства уделил состоянию спецтехники.

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси

Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси:

"Техника готова. Личный состав способен выполнять самые сложные, многогранные задачи по прохождению паводковой ситуации вплоть до наведения мостов, оказания помощи по эвакуации и подвозки необходимого оборудования, продуктов питания людям, которые будут находиться в зонах подтопления".

На контроле и Гомельская область. Здесь три года назад улицы превратились в водные каналы.

В воде оказались более ста жилых домов, свыше 2 тыс. подворий и почти 70 участков дорог. Самые серьезные разливы рек отмечались в областном центре.

В южно-восточном регионе Беларуси готовятся заранее. Первоочередное внимание уделяется самым уязвимым населенным пунктам региона, которые больше других попадают под воду. Но самая главная противопаводковая стройка развернулась в нескольких километрах от Гомеля. Здесь уже на 90 % готова защитная дамба.

Специалисты рассматривают два варианта развития паводка. Первый предполагает осложнение гидрологической ситуации в случае выпадения значительных осадков. Альтернативный сценарий более благоприятен при отсутствии дождей и сохранении ночных заморозков.

Елена Ходачинская, инженер-синоптик службы метеорологических прогнозов Белгидромета:

"В настоящее время в большинстве районов республики сохраняется снежный покров высотой от 2 см по юго-западу до 48 см по северу страны. По крайнему юго-западу Брестской области снежный покров растаял. На ближайшую перспективу погодные условия в нашей стране будет диктовать западный, юго-западный перенос воздушных масс атлантического происхождения. А это значит, погода настраивается на весенний лад".

На период половодья на лед выходить становится все опаснее. Ведь, к примеру, за ближайшие недели толщина ледового покрова на водоемах столицы изменилась в разы.

Анна Новикова, официальный представитель Минской городской организации ОСВОД:

"Толщина льда за последние два дня снизилась с 50 см до 30 см. Начинается оттепель и, конечно же, повышается риск несчастных случаев. Мы настоятельно рекомендуем соблюдать меры предосторожности".

На водоемах уже начали образовываться первые промоины. С сохранением плюсовых температур их площадь будет увеличиваться, делая ледяной панцирь крайне нестабильным. Сотрудники ОСВОДа перешли на усиленный режим: патрулирование ведется буквально каждый час. В центре внимания спасателей сейчас рыбаки-любители.

начальник спасательной станции Комсомольского озера Олег Борисевич

"Увеличиваем число профилактических рейдов, число обходов акватории. Сейчас делаем не реже одного раза в час. Но если замечаем лица, находящиеся на ледовом покрытии, включая даже рыбаков в спасательных жилетах, рекомендуем им покинуть ледовое покрытие, - рассказал начальник спасательной станции Комсомольского озера Олег Борисевич. - В одном месте толщина льда 40 см, в другом уже 10 см. Причем лед уже не сплошной, это не кристаллический, а в большей степени замерзшая снежная каша".

Исправная техника - залог эффективности будущего урожая. К весеннему посеву аграрии готовятся заранее - производят весь необходимый ремонт сельхозтехники. А происходит все в ремонтно-механических мастерских, где работа кипит.

Чтобы выйти в поля вовремя, техника должна работать как часы. Опытные мастера буквально по звуку двигателя определяют малейшие неисправности. В хозяйстве "Доманово" уже произвели весь необходимый ремонт сельхозтехники, и к посевному сезону все готово.

Дмитрий Савик, заведующий гаражом СПУ "Доманово":

"Изготавливаем некоторые детали, сварочные, токарные работы здесь проводим, также техническое обслуживание производим самостоятельно. Мы уже заменили все рабочие органы, подготовились к весенним полевым работам".

Не менее важная работа идет и на складах. Здесь дожидается выхода в поле семенной фонд. Зерно полностью подготовлено к посеву: оно прошло тщательную очистку и проверку на качество. Зерносушильный комплекс появился в хозяйстве относительно недавно - 4 года назад. Здесь хранят 4 тыс. тонн зерна.

Алексей Масло, замдиректора СПУ "Доманово":

"У нас здесь осуществляется хранение семян ярового ячменя пивоваренного в количестве 100 тонн. Также здесь осуществляется хранение семян клевера лугового".

СПУ "Доманово" - хозяйство крупное и многопрофильное. Ставку делают на животноводство, но не забывают и о кормовой базе: здесь успешно выращивают сою, зерно и кукурузу. Мехдвор по праву считается образцовым - на линейке готовности более 70 единиц отечественной техники. Пускай погода диктует свои правила, аграрии на местах к ним адаптировались. Климатические сюрпризы здесь встречают во всеоружии.

Сергей Крутолевич, директор СПУ "Доманово":

"У нас песчаные земли и торфяники. Если соблюдать технологию, даже в любой капризный год можно получить хороший результат".