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Какую реабилитацию могут проходить воины-интернационалисты в Витебске
Передовые методики восстановления внедряют в Витебском областном клиническом центре медицинской реабилитации воинов-интернационалистов. Здесь получают многопрофильную помощь участники боевых действий на территории других государств и члены их семей.
В их распоряжении есть современные, комфортные условия. Медики разрабатывают индивидуальные программы восстановления для каждого пациента.
"В 2024 году внедрили в практику новые методики (физиотерапевтические, методика лечебной физкультуры). На базе учреждения шесть лет работает центр китайской медицины. И все те рекомендации, что дают врачи, стараемся интегрировать и сочетать в реабилитации", - пояснил главврач Витебского областного клинического центра медреабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств Владислав Мужиченко.
Центр обновляется - отремонтировали жилые корпуса, врачебные кабинеты. В планах на 2025 год стоит ремонт обеденного зала и реконструкция бассейна.