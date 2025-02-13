Какую реабилитацию могут проходить воины-интернационалисты в Витебске

Передовые методики восстановления внедряют в Витебском областном клиническом центре медицинской реабилитации воинов-интернационалистов. Здесь получают многопрофильную помощь участники боевых действий на территории других государств и члены их семей.

"В 2024 году внедрили в практику новые методики (физиотерапевтические, методика лечебной физкультуры). На базе учреждения шесть лет работает центр китайской медицины. И все те рекомендации, что дают врачи, стараемся интегрировать и сочетать в реабилитации", - пояснил главврач Витебского областного клинического центра медреабилитации для инвалидов и ветеранов боевых действий на территории других государств Владислав Мужиченко.