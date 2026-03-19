Караник: Сотрудничество с индийскими фармкомпаниями идет по нескольким направлениям

В Минске торжественно открылся индийско-белорусский фармацевтический деловой форум. В мероприятии участвуют делегации более 60 ведущих производителей лекарств и биологических добавок из Индии. Для нашей страны это возможность прямых переговоров и поиска взаимовыгодных контрактов.



Стороны заинтересованы в совместной работе по выводу новых высокоэффективных препаратов на рынок ЕАЭС, а также в совместных исследованиях и разработках.

Владимир Караник, председатель Президиума НАН Беларуси: "Сотрудничество с индийскими фармкомпаниями идет в несколько направлений. Это и вторичная упаковка - это наиболее быстрый способ вывести на рынок индийские препараты. Это и трансфер технологии, где у нас уже тоже десятки препаратов, индийская субстанция, индийская технология, освоенная нашими производителями. Это и совместные разработки, в том числе и контрактное производство - индийские препараты для рынка ЕС, совместные разработки и клинические испытания новых фармсубстанций для вывода на рынок наших стран. И новые перспективы открываются - это совместное с компанией Cipla создание научно-практического центра прикладной фармацевтики".