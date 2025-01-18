Кастинг для участия в 4-й сезоне шоу "Герои" проходит в Минске - было подано более 300 заявок

Новый, уже 4-й, сезон совместного проекта Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба "Герои" все ближе. В этот уикенд проходит кастинг потенциальных участников финальной стадии шоу. Более 300 заявок было подано, но в апрельский этап пройдет только 32 сильнейших парня и 32 девушки.

Серьезный, бескомпромиссный и уровень судейства - старший тренер сборной Беларуси по пожарно-спасательному спорту Николай Васильченко во главе судейского корпуса. Подтягивание на канате и перекладине, а также полоса препятствий - обязательная программа в спортивной составляющей кастинга.

Но если где-то не добрал физически, шанс проявить себя еще будет на индивидуальном собеседовании. В финальную стадию "Героев" отбираются по сумме критериев. И личная история, мотивация может компенсировать не самый яркий спортивный результат.

Кирилл Зеленко, режиссер спортивного проекта "Герои":

"Персонаж шоу должен быть так же интересен, как герой хорошей книги. Поэтому помимо физических хороших данных, они должны иметь какие-то цели".

"Мы стараемся в каждом участнике эту историю найти, чтобы они могли проявиться максимально, чтобы мы могли правильно выбрать участника для нашего шоу", - рассказала продюсер спортивного проекта "Герои" Вероника Гапеева.

К примеру, Дмитрий Вишневский, именитый боксер, на чемпионате Беларуси накануне серьезно травмировался, но пришел на кастинг.

Дмитрий Вишневский, участник кастинга спортивного проекта "Герои":

"Этот проект должен мотивировать молодежь заниматься спортом, чтобы не было вредных привычек".

Возраст тем более не помеха для проекта. Наталья Прошунина, мама двоих совершеннолетних сыновей, тому яркое подтверждение.

Наталья Прошунина, участница кастинга спортивного проекта "Герои":

"Я считаю себя мотиватором для своего поколения. Я еще с прошлого века, поэтому мне хотелось бы, чтобы люди любого возраста занимались спортом и понимали, что это только здоровье и красота".

Шоу обретает формат международного - участники из Санкт-Петербурга и Тюмени сегодня также в белорусском проекте.

Людмила Козлова, участница кастинга спортивного проекта "Герои":

"О кастинге узнала в соцсетях. Написала, как здорово у вас. Мне сказали, заполняйте анкету. Я заполнила, мне сказали приезжать на второй этап кастинга".

Алексей Воробьев, участник кастинга спортивного проекта "Герои":

"Нужно всегда достигать своей цели, преодолевать себя, работать над собой. Это самое важное и самая главная работа в жизни человека".

В пятницу, 17 января, прошел кастинг в аналогичное шоу среди детей, а 18 и 19 - в совместный проект Белтелерадиокомпании и Президентского спортивного клуба продолжается отбор среди взрослых.

Павел Егоров, помощник председателя Президентского спортивного клуба:

"После того как будут обработаны все материалы, будут подготовлены наилучшие анкеты. По итогам этого совещания мы примем решение, кого пригласить для участия в съемках, которые начнутся в апреле 2025 на "Минск-Арене".