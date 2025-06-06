КГК Беларуси: восемь совместных программ СГ были реализованы в 2024 году

Восемь совместных программ Союзного государства были реализованы в 2024 году. Об этом рассказал заместитель председателя Комитета госконтроля Беларуси на коллегии со Счетной палатой России.

Причем объемы финансирования проектов выросли на 40 %. При этом все доходы и расходы освоены в запланированных рамках.

Один из реализованных проектов - реконструкция и ремонт Брестской крепости. Впрочем, были и определенные нюансы во взаимодействии, которые решались в оперативном порядке.

Андрей Лобович, зампредседателя Комитета госконтроля Беларуси:

"Мы с коллегами отмечаем по отдельным программам низкую локализацию использования ресурсов и, соответственно, зависимость от импортных составляющих отдельных изделий, которые реализуются в рамках этих программ. Также отдельная программа освоения средств идет за счет авансирования, и потом эти авансы не в полной мере отрабатываются в отчетном периоде. Все эти замечания нашли отражение в отчете и будут доведены до сведения союзного Совмина".