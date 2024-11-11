Бизнес в Беларуси можно и нужно вести честно и справедливо. Для этого созданы все условия. Но двое братьев-бизнесменов думали иначе. Став у руля доставшегося от родителей бизнеса по выращиванию саженцев, они решили, что деньги важнее совести, а уплата налогов - это не про них. Это классическая история - и о развитии семейного бизнеса, и о скрытой выручке, и о незаконных схемах, и о зарплатах в конвертах. А началось все, когда дела особенно пошли в гору.

Когда случился тот самый переломный момент и что на это повлияло? Как обходили налоги? И о чем теперь жалеет один из братьев? С ним поговорила наша съемочная группа. Все подробности - у Виктории Радевич.

В поле зрения КГК питомник, расположенный под Минском. Хозяева много лет занимаются выращиванием саженцев цветов, растений, плодовых деревьев и кустарников на продажу.

Подобных фермерских хозяйств с разными видами деятельности только в столичном регионе около тысячи. А это 80 тыс. га земель, которое предоставило государство для их развития. Специалисты уверяют: чтобы вести бизнес чисто и прозрачно, возможностей в стране создано более чем достаточно. Например, для начала - получить землю бесплатно.

Роман Горецкий, начальник управления Комитета госконтроля Минской области:

"Земельный участок предоставляется без проведения аукциона в размере до 100 га сельскохозяйственных земель. После прохождения госрегистрации фермерское хозяйство по ряду видов деятельности освобождается от уплаты налогов и сборов, предусмотренных Налоговым кодексом. Впоследствии имеет право использовать упрощенную систему налогообложения в размере 6 % от валовой выручки. У нас кодексом предусмотрено освобождение от налогов в течение 3 лет. Вообще полное освобождение от налогов - это по животноводству, растениеводству, за исключением выращивания цветов и подобное".

Двое братьев из Минского района, имеющие собственный питомник по выращиванию редких деревьев и растений, на рынке уже почти 20 лет. Это семейное дело. Начинали родители, потом дело переняли дети, а сегодня работать на земле помогают и внуки. Бизнес активно развивается и проблем с клиентами не было.

Кирилл, владелец бизнеса:

"Теплицу построили, ангар новый построили, там у нас новое производство по девятке - контейнеры небольшие, где мы выращиваем гортензии метельчатые, крупнолистные, лапчатки. Там очень большой перечень растений. Не ввозят сейчас в таких объемах из Европы эти растения. И мы имеем возможность сейчас вырастить здесь, без конкуренции европейских производителей продавать".

Переломным моментом стало введение европейских санкций. Вместо польских туй стали больше сажать отечественную продукцию. И с этого момента честный бизнес заменила теневая бухгалтерия. В материалах уголовного дела это описывается как уклонение от уплаты налогов. В разговоре с нами Кирилл и сам признается, что даже с учетом уплаченных налогов вложиться в хозяйство и его развить денег вполне хватило бы, что владельцы и планировали. Но сыграла банально человеческая жадность.

Кирилл, владелец бизнеса:

"Это большая ошибка в моей жизни. И как мне один человек сказал: твоя жизнь разделилась на до и после. И я это четко ощущаю, осознаю. После того что я прошел, я однозначно посоветую и порекомендую, что нужно обязательно платить все налоги, работать нужно по-честному, тогда к вам никто не придет и не будет у вас неприятностей, потому что в любом случае все будет выявлено".

На кадрах оперативной съемки работники Департамента финансовых расследований достают из земли те самые деньги, часть из которых должна была пойти в бюджет страны. Но вместо этого, будучи "законсервированными в бочки", доллары и евро были закопаны в подвале офиса. Кстати, ровно перед приходом оперативников.

Оперативная разработка ДФР Комитета госконтроля

Факт 5,7 млн долларов США сокрытой выручки

В сумме после нескольких часов работы насчитают больше 5 млн долларов в эквиваленте. О сделанных тайниках братья, они же владельцы питомника, не собирались рассказывать. Догадываться о том, что они попали в поле зрения правоохранителей, начали незадолго до задержания.

Оперативный сотрудник УДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

"Данные граждане попали в поле зрения органов финансовых расследований в июне 2024 года. Схема реализации была следующая: в адрес физических лиц и граждан Российской Федерации осуществлялась реализация за наличный расчет, в адрес юридических лиц - по безналичному расчету. Однако с целью уклонения от уплаты налогов данными гражданами были созданы ряд подконтрольных субъектов хозяйствований, которые считали реализацию за безналичный расчет".

Среди клиентов были как физлица, так и различные организации, частные и государственные. Выручку от продажи саженцев растений, деревьев и кустарников предприниматели искусственно разделяли между шестью коммерческими структурами, созданными и управляемыми ими же. Все компании работали по упрощенной системе налогообложения. Таким образом уклонялись от полной уплаты налогов.

Дмитрий Дягилев, замначальника УДФР Комитета госконтроля по Минской области и г. Минску:

"Необоснованное использование упрощенной системы налогообложения позволяло продавать товар с наценкой свыше 300 %, при этом скрывать сверхприбыль от налогообложения. В настоящее время установлено, что с января 2016 года по декабрь 2023 года в бюджет страны не уплачены налог на прибыль и налог на добавленную стоимость свыше 2 млн. рублей".

Так под видом мелкого бизнеса на рынке много лет скрывался вполне крупный игрок.

В телефонном разговоре они обсуждали возможность провала их налоговой аферы. "Дай бог каким-то чудом мы все-таки вылезем сухими из воды. У меня четкое понимание, что рано или поздно нас хлопнут. Если ты понимаешь, что ты попал в задницу - молчи. Просто молчи", - говорил один из них.

О рисках оба понимали. И даже сесть в тюрьму были готовы, лишь бы не делиться. Логично, так и случилось - в дверь постучали. Во время обыска среди прочего найдут и черную бухгалтерию. Вскроется и тот факт, что на протяжении всей деятельности наемным работникам - некоторые из них были приходящие и уходящие, мало, кто работал постоянно - зарплату платили "в конвертах".

Александр Суходольский, официальный представитель Следственного комитета Беларуси:

"Братьям предъявлены обвинения в совершении уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет со штрафом. Обвиняемые свою вину признали полностью, раскаялись в содеянном, принимают меры по добровольному возмещению ущерба, причиненного государству".

Младшему из братьев - Кириллу - пошли на встречу. Мужчину отпустили на свободу под залог, чтобы не загубить специфическое производство и успеть до морозов сохранить все растения. А еще - быть с детьми - у Кирилла их четверо. Его старший брат - в деле проходит как организатор - и остается под стражей. Точку в этом деле ставить пока рано. Расследование еще продолжается. Ясно одно - в содеянном братья раскаиваются и советуют другим не повторять их ошибок.