Килинкаров: Зеленский хочет подтвердить свою легитимность через встречу с Путиным
Пока решаются глобальные вопросы, на Банковой думают, как продлить свою сомнительную власть. По мнению экс-депутата Рады, Зеленский рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить проблему со своей легитимностью.
Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "У Зеленского есть вопрос, который он хочет решить. Это вопрос его легитимности. Что бы он там ни говорил, при всем этом у всех, в принципе, есть сомнения в отношении легитимности самого Зеленского. Да, это не принято говорить и обсуждать в публичной сфере. Все делают вид, что они с этим смирились и считают его легитимным президентом. Но на самом деле эта проблема стоит как внутри Украины, так и за ее пределами".
Депутат назвал два пути решения этого вопроса. Первый путь - это выборы. Чего Зеленский боится, с одной стороны. С другой стороны, хочет провести их на своих условиях, с сохранением военного положения, с применением электронного голосования, голосования по почте. Ему в жесткой форме отказали в этом европейцы. Это не воспринимается внутри украинского общества, а это значит, у Зеленского есть риски, связанные с избирательной кампанией.
Поэтому есть второй путь, как можно решить вопрос его легитимности. Это личная встреча с Путиным. "Неважно, чем она закончится, неважно, что они будут обсуждать. Сам факт личной встречи с Путиным дает основание Зеленскому полагать, что он вопрос своей легитимности решил", - уверен Спиридон Килинкаров.