Килинкаров: Зеленский хочет подтвердить свою легитимность через встречу с Путиным

Пока решаются глобальные вопросы, на Банковой думают, как продлить свою сомнительную власть. По мнению экс-депутата Рады, Зеленский рассчитывает встретиться с президентом России Владимиром Путиным, чтобы решить проблему со своей легитимностью.

Спиридон Килинкаров, депутат Верховной рады Украины V-VII созывов: "У Зеленского есть вопрос, который он хочет решить. Это вопрос его легитимности. Что бы он там ни говорил, при всем этом у всех, в принципе, есть сомнения в отношении легитимности самого Зеленского. Да, это не принято говорить и обсуждать в публичной сфере. Все делают вид, что они с этим смирились и считают его легитимным президентом. Но на самом деле эта проблема стоит как внутри Украины, так и за ее пределами".