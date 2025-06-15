Киреев: Израиль боится потерять гегемонию

"США в лице Трампа (ранее Обамы) всеми силами пытались договориться с Ираном о том, чтобы он прекратил разработку ядерного оружия, а на самом деле - совершенно о другом. Соединенные Штаты на протяжении многих лет стремились разморозить отношения с Ираном и завязать с ним партнерские отношения - это как раз и пугает Израиль. Если между Соединенными Штатами и Ираном возникнут дружеские партнерские отношения, Израиль окажется просто одним из партнеров. А это будет уже угрозой для гегемонии Израиля в регионе. Поэтому они всеми силами стремятся разорвать эти отношения - не допустить переговоров, не допустить нормализации отношений между Тегераном и Вашингтоном. Поэтому не стоит считать, что это совпадение. Это напрямую торпедирование переговоров для того, чтобы они не состоялись, не достигли какого-то продуктивного результата", - заявил Владимир Киреев.