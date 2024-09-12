Ключи от квартир получили военнослужащие Могилевского гарнизона

Строительство инфраструктуры и жилья - государственный приоритет, направленный на повышение уровня комфорта граждан, в том числе в новых микрорайонах. А еще забота о молодых семьях. Ключи от арендных квартир вместе с поздравлениями вручили сегодня военнослужащим Могилевского гарнизона.

Игорь Шитиков, заместитель военного комиссара г. Могилева и Могилевского района:

"До этого момента мы снимали квартиру частного жилищного фонда по договору. А сейчас можно сказать, что уже свой уголок. Естественно, очень важный момент для любой семьи военнослужащего. Потому что быт является неотъемлемой частью успешного выполнения любых задач".

Виталий Ядевич, военный комиссар Могилевской области:

"Это второй этап, когда военнослужащие получили ключи. Еще предвидится третий этап - порядка 24 квартир. Создана система возможности в последующем выкупа этого арендного жилья, либо получение его на безвозмездной основе в зависимости от выслуги лет".