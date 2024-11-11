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Когда торговля начнет реализацию яблок "иманд" и "алеся"?
410 тонн яблок - такую цифру Минобисполком довел до агрокомбината "Ждановичи". Именно столько плодов на зиму и запасли. Фрукт выращивают и собирают в собственном саду. И что важно, та продукция, которая не подходит для торговли, в отходы не идет. В ход идет чуть ли не каждое яблоко.
Виктор Делец, начальник службы хранения и переработки продукции растениеводства агрокомбината "Ждановичи":
"У нас имеется свой соковый цех, где мы в этом году уже произвели в пределах 67 тонн свежего сока прямого отжима. Стараемся максимально и рационально использовать все сырье".
"В 2024 году для длительного хранения в хозяйстве в стабфонды заложили два сорта - "иманд" и "алеся". "Это такие хорошие лежкоспособные сорта. Фактически мы начинаем их реализацию с декабря - января", - рассказал Виктор Делец.
Хранение, транспортировка и реализация овощей в межсезонье - задачи стратегические. Поэтому мониторинг на каждом этапе. Смотрите проект "На контроле Президента", созданный при поддержке Комитета государственного контроля, ЗДЕСЬ
Работает хозяйство с разными торговыми сетями. "Имеются прямые договора, у нас помесячно все разбито. Стараемся, чтобы это было вовремя и в срок", - заверил специалист.
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