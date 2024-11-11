Когда торговля начнет реализацию яблок "иманд" и "алеся"?

410 тонн яблок - такую цифру Минобисполком довел до агрокомбината "Ждановичи". Именно столько плодов на зиму и запасли. Фрукт выращивают и собирают в собственном саду. И что важно, та продукция, которая не подходит для торговли, в отходы не идет. В ход идет чуть ли не каждое яблоко.

Виктор Делец, начальник службы хранения и переработки продукции растениеводства агрокомбината "Ждановичи":

"У нас имеется свой соковый цех, где мы в этом году уже произвели в пределах 67 тонн свежего сока прямого отжима. Стараемся максимально и рационально использовать все сырье".

"В 2024 году для длительного хранения в хозяйстве в стабфонды заложили два сорта - "иманд" и "алеся". "Это такие хорошие лежкоспособные сорта. Фактически мы начинаем их реализацию с декабря - января", - рассказал Виктор Делец.

Хранение, транспортировка и реализация овощей в межсезонье - задачи стратегические. Поэтому мониторинг на каждом этапе. Смотрите проект "На контроле Президента", созданный при поддержке Комитета государственного контроля, ЗДЕСЬ