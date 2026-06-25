Как Минская область и ХМАО будут расширять сотрудничество

Регионы Беларуси и России намерены увеличивать товарооборот на основе новых контрактов как в машиностроении, так и в агропромышленном комплексе.

Так, с Минской областью на новый уровень отношений выходит Ханты-Мансийский автономный округ. Его глава Руслан Кухарук 25 июня ознакомился с продукцией центрального региона.

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На площадке Минского международного выставочного центра проходит масштабная экспозиция, где собрали сотни гастрономических и других брендов. С мясо-молочными деликатесами центрального региона Беларуси ознакомились сразу несколько губернаторов России. На выставке представлены флагманы АПК Фаниполя, Копыльского района, Слуцка, Молодечно, Борисова и других регионов. Впрочем руководители акцентировали внимание не только на агропромышленном комплексе.

Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:

"Продукция белорусских производителей хорошо известна в России. Самое главное сегодня - сократить доставку, чтобы свежие продукты могли быть использованы в рамках продуктовой линейки, которая представлена в торговых центрах. Говорили сегодня и о том, чтобы продукция попадала в учреждения здравоохранения, социальные сферы. Это тоже перспективное направление. Мы заинтересованы, чтобы производящаяся на территории Югры продукция была хорошо знакома и поставляема на территорию Беларуси. Наш регион ассоциируется с добычей нефти. Сегодня мы занимаем первое место в России по ее добыче. 40 % всей российской нефти и практически 5 % мировой нефти добивается у нас, это еще одно перспективное направление взаимодействия между нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Беларуси, и компаниями, трудящимися в Югре".

Руслан Кухарук news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a875da35-4a16-45d3-9091-cccd8f56d2bb/conversions/b2ae0f63-3fd0-42b4-8e38-fda83cf3c51d-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a875da35-4a16-45d3-9091-cccd8f56d2bb/conversions/b2ae0f63-3fd0-42b4-8e38-fda83cf3c51d-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a875da35-4a16-45d3-9091-cccd8f56d2bb/conversions/b2ae0f63-3fd0-42b4-8e38-fda83cf3c51d-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/a875da35-4a16-45d3-9091-cccd8f56d2bb/conversions/b2ae0f63-3fd0-42b4-8e38-fda83cf3c51d-xl-___webp_1920.webp 1920w Руслан Кухарук

По словам председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко, Минская область на сегодняшний день имеет соглашения с 40 регионами Российской Федерации, а на уровне районов - с более чем 100 муниципальными образованиями, и это дает экономический эффект. В центральном регионе с 2020 года увеличился товарооборот с Российской Федерации в 2,2 раза и достиг отметки в 10 млрд долларов США. Но потенциал еще больше.