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Как Минская область и ХМАО будут расширять сотрудничество
Регионы Беларуси и России намерены увеличивать товарооборот на основе новых контрактов как в машиностроении, так и в агропромышленном комплексе.
Так, с Минской областью на новый уровень отношений выходит Ханты-Мансийский автономный округ. Его глава Руслан Кухарук 25 июня ознакомился с продукцией центрального региона.
На площадке Минского международного выставочного центра проходит масштабная экспозиция, где собрали сотни гастрономических и других брендов. С мясо-молочными деликатесами центрального региона Беларуси ознакомились сразу несколько губернаторов России. На выставке представлены флагманы АПК Фаниполя, Копыльского района, Слуцка, Молодечно, Борисова и других регионов. Впрочем руководители акцентировали внимание не только на агропромышленном комплексе.
Руслан Кухарук, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа - Югры:
"Продукция белорусских производителей хорошо известна в России. Самое главное сегодня - сократить доставку, чтобы свежие продукты могли быть использованы в рамках продуктовой линейки, которая представлена в торговых центрах. Говорили сегодня и о том, чтобы продукция попадала в учреждения здравоохранения, социальные сферы. Это тоже перспективное направление. Мы заинтересованы, чтобы производящаяся на территории Югры продукция была хорошо знакома и поставляема на территорию Беларуси. Наш регион ассоциируется с добычей нефти. Сегодня мы занимаем первое место в России по ее добыче. 40 % всей российской нефти и практически 5 % мировой нефти добивается у нас, это еще одно перспективное направление взаимодействия между нефтегазовыми компаниями, работающими на территории Беларуси, и компаниями, трудящимися в Югре".
По словам председателя Миноблисполкома Алексея Кушнаренко, Минская область на сегодняшний день имеет соглашения с 40 регионами Российской Федерации, а на уровне районов - с более чем 100 муниципальными образованиями, и это дает экономический эффект. В центральном регионе с 2020 года увеличился товарооборот с Российской Федерации в 2,2 раза и достиг отметки в 10 млрд долларов США. Но потенциал еще больше.
26 июня в Минской области также ожидается насыщенная программа форума - встречи глав городов и районов, посещение промышленных предприятий. Памятным моментом станет гашение марки Минской области в Минском международном выставочном центре.