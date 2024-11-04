Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной

Тарифы на звонки и интернет в роуминге в Союзном государстве станут комфортными с 1 марта 2025 года. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал журналистам по итогам заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА.

"Будет подготовлен проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, предусматривающий установление сниженных межоператорских тарифов и обеспечение с 1 марта 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по тарифам, сопоставимым с применяемыми в так называемой домашней сети в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые значительным объемом передачи данных. Хочу подчеркнуть, что и технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение глав государств, и оно выполнено", - сказал Роман Головченко.