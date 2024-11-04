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Доступный роуминг: с 1 марта 2025 года стоимость звонков и интернета в СГ станет более комфортной
Тарифы на звонки и интернет в роуминге в Союзном государстве станут комфортными с 1 марта 2025 года. Об этом премьер-министр Беларуси Роман Головченко сказал журналистам по итогам заседания Совета Министров Союзного государства, сообщает БЕЛТА.
"Будет подготовлен проект решения Высшего государственного совета Союзного государства, предусматривающий установление сниженных межоператорских тарифов и обеспечение с 1 марта 2025 года белорусских и российских абонентов услугами связи по тарифам, сопоставимым с применяемыми в так называемой домашней сети в объеме не менее 300 минут бесплатных входящих голосовых вызовов и не менее 5 гигабайт передачи данных в месяц. Это позволит гражданам на территории Союзного государства пользоваться на комфортных условиях еще большим объемом голосовых услуг и впервые значительным объемом передачи данных. Хочу подчеркнуть, что и технически, и экономически это не такое простое решение, но таково было поручение глав государств, и оно выполнено", - сказал Роман Головченко.
Как напомнил председатель правительства России Михаил Мишустин, ранее бесплатными стали входящие вызовы в роуминге на территории Союзного государства. "Сейчас мы идем дальше. С 1 марта следующего года для абонентов российских и белорусских операторов нужно обеспечить комфортные тарифы для телефонных разговоров и для передачи интернет-данных. И они должны быть сопоставимы с теми, которые сейчас действуют для домашней сети, и люди смогут еще сократить свои расходы. Ну и, что самое важное, чаще и недорого общаться между собой", - подчеркнул он.
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