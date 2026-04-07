Колташов: Авиаперелеты станут роскошью для жителей Европы

"В Европейском союзе авиационные перелеты, вполне возможно, превратятся в предмет роскоши. Потому что нехватка топлива будет означать, что авиационные компании будут компенсировать дефицит своих ресурсов за счет более высокой цены. То есть перелетов будет меньше, их и так уже значительно меньше стало с момента санкций 2022 года. Их будет еще меньше, но они будут стоить существенно дороже. Компании таким образом будут перекрывать за счет тех, кому деться некуда, кому нужно все равно перемещаться хотя бы ради бизнеса в пространстве, свои потери. Одновременно с этим автомобиль превратится, вполне возможно, для многих в предмет роскоши".