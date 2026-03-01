"Конфликт будет очень долгим и кровопролитным" - Самарин об эскалации на Ближнем Востоке

"Сейчас на Ближнем Востоке разворачивается страшный региональный конфликт. Пока региональный, но есть огромная опасность, что этот региональный конфликт шагнет далеко за пределы региона. И если мы думаем, что этот конфликт закончится за несколько дней или недель, то мы очень ошибаемся. В данном случае конфликт будет очень долгим и кровопролитным. Страшно то, что уже гибнет огромное количество мирных людей, и, вероятно, погибнет еще больше. Будут разрушены города, инфраструктура, государственность. Конечно же, ни один сложный вопрос решить военным методом - бомбардировками и ракетами - никогда не удавалось. Не удастся и теперь".