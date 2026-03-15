"Конституция должна быть современной" - Сивец рассказал о роли Конституционной комиссии

В Беларуси 5 лет назад свою работу начала Конституционная комиссия. Какую роль она играет, рассказал председатель Конституционного суда Беларуси Сергей Сивец.

"Конституция должна быть современной. 15 марта 2021 года указом Президента Республики Беларусь была создана Конституционная комиссия, которой как раз и было поручено проанализировать, насколько действующие нормы, положения Конституции соответствуют реалиям времени и требуется ли все-таки определенная модернизация нашего основного закона, нашего общественного договора. Была проведена серьезная работа", - обозначил он.

Сергей Сивец:

"Конституционная комиссия еще в качестве одного из направлений своей работы выбрала проведение многочисленных диалоговых площадок. Они охватили практически всю нашу страну. Проводились встречи с трудовыми коллективами. Также более 15 тыс. письменных обращений наших граждан поступило в Конституционную комиссию".

По его словам, у комиссии была возможность почувствовать гражданский запрос на изменение тех или иных фундаментальных конституционно-правовых норм и положений.