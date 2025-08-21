Корнилов рассказал, при каком условии Зеленский примет соглашения, продиктованные Путиным и Трампом

Ни Зеленский, ни Евросоюз не примут условия, которые предлагает Российская Федерация. Насколько сегодня возможно найти консенсус в переговорах и насколько искренне желание президента США Дональда Трампа разрешить конфликт и закончить его миром, на эти темы порассуждал в "Актуальном интервью" политический обозреватель медиагруппы "Россия сегодня" Владимир Корнилов.

"Мои многие коллеги говорят, что Трамп спит и видит Нобелевскую премию мира и ради этого готов расшибиться в лепешку, но я не совсем согласен с этой оценкой. Понятно, что основной целью для Трампа Нобелевская премия мира не является, как бы ему ни хотелось ее получить. Но тот факт, что он хочет сбросить с плеч Украину и не заниматься этим вопросом, больше не слышать упреков об обещании завершить украинскую войну за 24 часа, это так. Он хочет от нее избавиться и завершить конфликт", - считает эксперт.

Но далее, как отметил Владимир Корнилов, уже появляются детали и нюансы, которыми Трамп и не занимался бы, если бы не настойчивая позиция европейцев, которые пытаются сорвать любую мирную сделку, продолжить конфликт до последнего украинца. "А насчет того, что Зеленский не примет условия России, я бы так категорично не говорил, ведь уже увидели, как он согласился на многие условия, которые еще недавно отвергал, например, то же ведение переговоров до перемирия, прекращения огня. Еще несколько дней назад он заявлял, что это невозможно. Но Трамп-хозяин сказал, поэтому приходится как-то лавировать и подстраиваться", - отметил он.

По мнению политического обозревателя, если у Владимира Зеленского не останется выбора, то он примет те соглашения, которые ему будет диктовать и Путин, и Трамп. Вопрос теперь остается лишь в том, на что пойдет в этом самом диктате Дональд Трамп, то есть, где у него заканчивается предел желаний. "Хотя видно, как европейцы подводят его к мысли о введении американских войск на территорию Украины с тем, чтобы торпедировать соглашение о прекращении огня", - сказал он.

Также эксперт пояснил, как некоторые лидеры ЕС хотят сначала сделать их такую мысль мыслью Трампа, то есть представить в голове американского лидера, что это его гениальная идея, ведь президент США хочет выступить гарантом безопасности в Украине, а затем показать, что Россия выступает против этого. "Я считаю, что Зеленского можно додавить. Да, РФ тоже придется искать компромиссы, и, может быть, они станут болезненными. Это факт. Но для того Трамп и настаивает сначала на трехсторонней встрече, а затем на прямых контактах России и Украины", - поделился точкой зрения Владимир Корнилов.