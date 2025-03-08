3.58 BYN
3.23 BYN
3.49 BYN
Костевич: Белоруски осваивают новые профессии, которые раньше считались исключительно мужскими
Белоруски осваивают новые профессии, которые раньше считались исключительно мужскими и преуспевают в них, причем повышают свою квалификацию на протяжении своей профессиональной жизни, стремятся идти в ногу со временем.
Об этом рассказала председатель Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Палаты представителей Национального собрания Беларуси Ирина Костевич. Если ранее в списке чисто мужских профессий было их не менее 180, то в 2022 году этот список сократился вдвое.
Ирина Костевич:
"Я считаю, что независимо от пола расти профессионально надо всегда. Не зря же во всех программных документах озвучен тезис "образование через всю жизнь". С тем, чтобы сделать карьеру, каждый человек должен над собой работать. Но в Беларуси женщина, которая занята в экономике, более образованна, чем мужчина".
По словам председателя, эта информация взята исходя из цифр. Сейчас насчитывается 42 % занятых женщин с высшим образованием. У мужчин всего лишь 30 %, но все-таки они больше сосредоточены в промышленном секторе.
"Женщина более образованна пока на рынке труда, и чтобы соответствовать этому образованию, полученному 20 или 30 лет назад, надо сидеть за учебниками, даже в интернете и повышать свой потенциал", - подчеркнула эксперт.
Сегодня же сфера услуг, здравоохранение, образование, общепит имеют женское лицо. Хотя в последнее время, например, в ресторанный бизнес приходит и много мужчин.