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Коваленко: Исполнительская дисциплина должна быть обеспечена на всех уровнях государственной власти
Директиву Президента № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины" рассматривают в связке с недавним указом Президента № 74 "Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов". Станет ли больше у местной власти рычагов, больше полномочий для решения проблем, в эфире "Первого информационного" рассказал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.
"Надо рассматривать директиву как важнейший документ, который направлен на дальнейшую реализацию ранее принятых решений главы государства, - считает министр. - Если говорить об усилении полномочий руководителей местных органов власти, то можно сказать, что каждый из местных органов власти - это непосредственно лицо государства в районе, на земле. Это те структуры, с которыми граждане сталкиваются в своей повседневной деятельности. И нормы директивы также предполагают, что исполнительская дисциплина должна быть обеспечена на всех уровнях государственной власти. В первую очередь, конечно, это касается органов, непосредственно взаимодействующих с населением, с гражданами. Это и вопросы совершения административных процедур, это вопросы доступности государственных органов для обращений граждан. И здесь мы тоже видим потенциал для дальнейшего наращивания этой работы".
Евгений Коваленко напомнил, что в настоящее время работает единая государственная система обработки обращений граждан. "Например, к этой системе подключено более 20 тыс. государственных органов, организаций, в первую очередь это местные органы власти. И ежедневно система обрабатывает порядка полутора тысяч обращений граждан", - сказал министр.
По его словам, директива № 11 адресована всем группам, слоям населения, представителям государства и простым гражданам. "Можно условно разделить нормативное предписание директивы на два блока. Один адресован деятельности государственных органов, внутренней их работе, взаимодействию между собой. Второй же адресован всему обществу в целом. И ключевым моментом является ответственность общества, наших граждан за то, как развивается наша страна, за то, как каждый привносит свой вклад в построение сильной, независимой и процветающей Беларуси", - резюмировал глава ведомства.