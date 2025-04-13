Коваленко: Исполнительская дисциплина должна быть обеспечена на всех уровнях государственной власти

Директиву Президента № 11 "О совершенствовании функционирования системы органов власти и управления, усилении исполнительской дисциплины" рассматривают в связке с недавним указом Президента № 74 "Об усилении роли председателей исполнительных комитетов базового уровня в развитии регионов". Станет ли больше у местной власти рычагов, больше полномочий для решения проблем, в эфире "Первого информационного" рассказал министр юстиции Беларуси Евгений Коваленко.

"Надо рассматривать директиву как важнейший документ, который направлен на дальнейшую реализацию ранее принятых решений главы государства, - считает министр. - Если говорить об усилении полномочий руководителей местных органов власти, то можно сказать, что каждый из местных органов власти - это непосредственно лицо государства в районе, на земле. Это те структуры, с которыми граждане сталкиваются в своей повседневной деятельности. И нормы директивы также предполагают, что исполнительская дисциплина должна быть обеспечена на всех уровнях государственной власти. В первую очередь, конечно, это касается органов, непосредственно взаимодействующих с населением, с гражданами. Это и вопросы совершения административных процедур, это вопросы доступности государственных органов для обращений граждан. И здесь мы тоже видим потенциал для дальнейшего наращивания этой работы".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1076e54a-c2ef-4ad5-868d-5ad218352008/conversions/580a21d3-731a-4eee-b1ef-15ab6c03a1b1-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1076e54a-c2ef-4ad5-868d-5ad218352008/conversions/580a21d3-731a-4eee-b1ef-15ab6c03a1b1-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1076e54a-c2ef-4ad5-868d-5ad218352008/conversions/580a21d3-731a-4eee-b1ef-15ab6c03a1b1-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/1076e54a-c2ef-4ad5-868d-5ad218352008/conversions/580a21d3-731a-4eee-b1ef-15ab6c03a1b1-xl-___webp_1920.webp 1920w

Евгений Коваленко напомнил, что в настоящее время работает единая государственная система обработки обращений граждан. "Например, к этой системе подключено более 20 тыс. государственных органов, организаций, в первую очередь это местные органы власти. И ежедневно система обрабатывает порядка полутора тысяч обращений граждан", - сказал министр.