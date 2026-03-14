Кривошеев: Белорусы бережно относятся к своей правовой традиции и к традициям организации общества

"Беларусь не объявляет ни один из этапов своего развития, становления лишним, ненужным, ошибочным, - отметил он. - Республика Беларусь старается брать все лучшее от первых законодательных актов, которые обладают признаками конституционного права - это статуты Великого княжества Литовского, Русского и Жемойтского 1529, 1566 и 1588 года до Конституции Белорусской Советской Социалистической Республикой. Весь этот объем права, которое исходит из нашей сугубо белорусской правовой культуры и традиций, мы сегодня в приложении к нашему времени берем на вооружение".