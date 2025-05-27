Кривошеев: Не стоит ожидать особой благодарности от киевского режима

"Ни один формат, который бы сейчас рассматривался при посредничестве Соединенных Штатов Америки, Ватикана, группы стран Глобального Юга, включая Китайскую Народную Республику, Бразилию, не может быть на самом деле реализован без того или иного белорусского участия. Это касается восстановления доверия между народами, гуманитарных связей, обмена военнопленными, обмена гражданскими лицами. При этом не стоит ожидать особой благодарности от действующего киевского режима. Во многих ситуациях, в которых мы проверяли его жестами доброй воли, он демонстрировал неадекватность, грубость, хамство, но и заслуживал соответствующие эпитеты от белорусского Президента. При этом белорусский лидер, а также белорусская дипломатия на хамство в практических действиях серьезного внимания или акцента не делает", - отметил Андрей Кривошеев.