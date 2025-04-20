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Кривошеев заявил, что прогнозы Лукашенко по поводу Запада оправдались на практике
Папа Римский в Пасху призвал к миру и разоружению. А вот Европа своими действиями только продлевает конфликт.
Разрыв между ЕС и Соединенными Штатами в вопросе предоставления помощи Киеву увеличивается и составляет около 23 млрд евро.
Запад потеряет лицо, если перестанет поставлять оружие Украине, ему не будет больше веры. Эту мысль уже давно озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, а она остается актуальной и сейчас. Беларусь всегда была, есть и будет миролюбивым государством. Это доказывает и сама мирная риторика страны, и минские соглашения 2014-2015 годов. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что у руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди жили в мире.
Слова Президента Беларуси - это своего рода точный прогноз развития политических и экономических процессов глобального характера. Именно так эксперты характеризуют и недавнее интервью Александра Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании "Мир".
"Нюанс, который подметили все, это безусловный талант прогноза Александра Лукашенко, который прозвучал в этом интервью. В ходе интервью Президент сказал, что не нужно спешить анализировать и реагировать на заявления Трампа, в том числе на развязанную им тарифную войну, что все еще может поменяться. И мы видим, что вот эти заявленные тарифы против 70 % мировой экономики оказались прощупыванием почвы, такой кавалерийской атакой, которую сейчас Трампу приходится откручивать обратно, вводя 90-дневный мораторий. То есть слова Президента оправдались на 100 %", - отметил председатель правления Белорусского союза журналистов, гендиректор агентства "Минск-Новости" Андрей Кривошеев.