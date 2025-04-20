Папа Римский в Пасху призвал к миру и разоружению. А вот Европа своими действиями только продлевает конфликт.

Разрыв между ЕС и Соединенными Штатами в вопросе предоставления помощи Киеву увеличивается и составляет около 23 млрд евро.

Запад потеряет лицо, если перестанет поставлять оружие Украине, ему не будет больше веры. Эту мысль уже давно озвучил Президент Беларуси Александр Лукашенко, а она остается актуальной и сейчас. Беларусь всегда была, есть и будет миролюбивым государством. Это доказывает и сама мирная риторика страны, и минские соглашения 2014-2015 годов. Александр Лукашенко не раз подчеркивал, что у руководства Украины было много вариантов для того, чтобы люди жили в мире.

Слова Президента Беларуси - это своего рода точный прогноз развития политических и экономических процессов глобального характера. Именно так эксперты характеризуют и недавнее интервью Александра Лукашенко межгосударственной телерадиокомпании "Мир".