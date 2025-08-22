3.70 BYN
Кто из мировых лидеров сегодня влияет на глобальные процессы - подробности в "Клубе редакторов"
Автор:Редакция news.by
Кто из мировых лидеров сегодня действительно влияет на глобальные процессы? Какую роль отыгрывает воинствующая Европа, насколько эффективны действия Соединенных Штатов?
Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске анализируют повестку большой информационной недели.
Как Брюссель оказался в параллельной реальности, есть ли из нее достойный выход для тех, кто сам себя закопал в коррупции и лжи?
А также информационный шум вокруг беглой темы. Как президенты Беларуси и США обсуждали этот вопрос? Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".