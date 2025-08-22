Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Кто из мировых лидеров сегодня влияет на глобальные процессы - подробности в "Клубе редакторов"

Кто из мировых лидеров сегодня действительно влияет на глобальные процессы? Какую роль отыгрывает воинствующая Европа, насколько эффективны действия Соединенных Штатов?

Эксперты и гости "Клуба редакторов" в новом выпуске анализируют повестку большой информационной недели.

Как Брюссель оказался в параллельной реальности, есть ли из нее достойный выход для тех, кто сам себя закопал в коррупции и лжи?

А также информационный шум вокруг беглой темы. Как президенты Беларуси и США обсуждали этот вопрос? Все подробности в "Клубе редакторов" сразу после "Панорамы".

Клуб редакторов