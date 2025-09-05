Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХАрмияМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеМнениеТранспортТуризмЭкология

Кто сегодня пишет историю - разбирались эксперты "Клуба редакторов"

Какой теперь будет система международных отношений? Разбираются эксперты и гости "Клуба редакторов".

Кто сегодня пишет историю? Какой на самом деле экономический и политический потенциал ШОС? И что именно показал Китай на военном параде? Почему военные эксперты до сих пор рассматривают технику, которая прошла по площади Тяньаньмэнь?

А также что Урсула делала под польским забором, когда начнется новый большой распил бюджета Евросоюза?

Все подробности в "Клубе редакторов". Смотрите новый выпуск 5 сентября сразу после "Панорамы".

Клуб редакторовШОС