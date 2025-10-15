3.71 BYN
Кто совершенствовал Лошицкую усадьбу и как она обрела новую жизнь после реставрации
Переплетение истории и современности, самобытной архитектуры и пейзажного ансамбля. У берегов Свислочи - истоки живописной Лошицы, где легко потеряться во времени. Круговорот эпох начинается, как только сворачиваешь с шумной улицы Маяковского.
Имение Лошица основано в 16 веке. В течение столетий оно переходило от одного владельца ко второму, расширялось и перестраивалось. Современный же вид сформировался в 19 веке. Сегодня мы вновь говорим о реконструкции и преображении исторического наследия.
Летопись Лошицы связана с потомками Всеслава Чародея, Радзивиллами, графом Прушинским. Последние владельцы - семья Любанских. Евстафий превратил имение в одно из самых успешных в Минской губернии.
Лидия Маркович, заведующая музеем "Лошицкая усадьба":
"Любанский, будучи предприимчивым человеком, строил заводы. Отсюда появилось несколько мельниц, оснащенных современным оборудованием по тем временам. В доме появился водопровод, канализация, ванная. Евстафий пристроил к одноэтажному дому двухэтажную часть, появился флигель".
Изменилась и философия интерьера с анфиладой парадных, аристократическим лоском, сочетанием различных стилей: английский вестибюль, рококо в гостиной, ренессанс в библиотеке и столовой.
Усадьба расцвела и стала центром светской и культурной жизни дворян. Любанский разбил парк по французскому образцу. Многочисленные саженцы доставляли из разных уголков мира: горная и крымская сосна, сибирская и европейская пихта, американская береза и японская магнолия Кобус. Некоторые из растений и сегодня являются достоянием Лошицкого сада. В парке внушительная аллея маньчжурского ореха, потому белки здесь частые гости.
С усадьбой связано много городских тайн и легенд, в том числе и с названием. Одни рассказывают историю про лошадь, которая спасла Всеслава Чародея и привезла в это место, к целебному роднику. Отсюда название Лоша или Лошица.
Другие рассказывают историю о том, что князь когда-то во время путешествия выбрал это место для отдыха. Так и прозвали "княжеское ложе", что созвучно с современным названием Лошица.
В 1925 году на базе Лошицкой усадьбы открылось Белорусское отделение Всесоюзного института растениеводства. Тогда закладывали яблоневый сад. В 1970-е там работал Белорусский НИИ плодоводства, овощеводства. И вся селекция началась именно там.
Усадьба и флигель стали домом для десятка семей, в том числе и сотрудников института. Залы, где когда-то вальсировали, приспособили под лаборатории.
Сохранились уникальные фото Лошицы 1960-х годов. Приусадебный флигель тогда был без башни. Ее восстановили во время реконструкции в 2000-х. Десять лет назад после реставрации распахнула двери и усадьба.
"За основу реставрации был взят метод реставрационного зондажа. Нужно было узнать, как выглядели интерьеры, и то, что находили, бралось за основу, и тогда восстанавливали архитектурные интерьеры, - обозначила Лидия Маркович. - Печи сохранили. Деревянный дом перебирали, потому что на момент начала реставрации деревянной части дома было около 300 лет".
Сохранить историко-культурное наследие нашей страны во многом удается благодаря фонду Президента Беларуси по поддержке культуры и искусства. В государственном списке архитектурных ценностей с особым статусом более 5,6 тыс. объектов.
В Беларуси трепетно относятся к сохранению и реконструкции исторических объектов. И комплекс Лошицкий - один из таких примеров. Понадобилось 2 года ювелирной и кропотливой работы, чтобы возродить культурное наследие. Здание 19 века, винокуренный завод, фрагменты мельницы и хозпостройка обрели современный функционал под названием "Гасцiнны двор".
Сейчас в аутентичном дворце постоянно играет марш Миндельсона. А площадь винокурни увеличили, пристройка-крыло уравновесила пропорции, а в новом пространстве появилось кафе. Историческую каменную кладку очистили, где было необходимо, заново пересобрали. Стены - тот самый непревзойденный оригинал. Из красного кирпича метровой толщины.
Александр Кохан, директор КУП "Минская спадчина":
"При разработке проектной документации по воссозданию этих объектов, по их реконструкции, были применены современные технологии, связанные с их сохранением. Мы постарались максимально сохранить имеющиеся несущие конструкции, отличительные архитектурные элементы, для того, чтобы воссоздать здания в том первоначальном виде, в котором они были исторически более 100 лет назад.
В торжественном зале на втором этаже кирпичные стены в стиле лофт разбавили венецианской штукатуркой. На потолке - композиция из сотен светящихся бокалов. Есть "воздушная" галерея для музыкантов и мелодичного сопровождения. Стоит пройти через небольшой коридор, как сразу же попадаешь в гостиницу. Логистика в плюс к привлекательности. В шаговой доступности ресторан и мультипространство для деловых встреч, конференций и мастер-классов.
На усадьбе предусмотрена и эколокация со свадебным декором и ротондой для выездной церемонии. Уличное пространство станет излюбленным местом для городских праздников, ремесленников и музыкантов.
Великолепие Лошицы и ее аутентику еще предстоит изучить. На очереди воссоздание еще двух объектов с богатой историей.
Владимир Кухарев, председатель Мингорисполкома:
"Каплица и мельница сейчас находятся еще в ненадлежащем состоянии, но мы уже разрабатываем проектную документацию и в следующем году приступим к реставрации. Мы нашли фотографии, которые сохранились и на которых они запечатлены в первозданном виде".
Эти земли в особом статусе - историко-культурная ценность. Одних деревьев здесь более 13 тыс. Возраст некоторых достигает 200 лет. Ландшафтный ансамбль самобытной красоты и современного экодекора требует бережного ухода.
"На уходных работах занято порядка 15 человек. Это включает и уборку, и ремонт скамеек, и косьбу газонов, уход за зелеными насаждениями, деревьями, кустарниками. Производим их санитарную обрезку, формовочную обрезку, топиарную стрижку", - рассказал начальник управления "Минскзеленстроя" Дмитрий Гарельский.
Плодовое наследие наших ученых - знаменитую яблоневую аллею - восполняют новыми сортами белорусской селекции. 150 яблонь и груш прижились в ландшафтах парка.
Беларусь - страна замков, дворцов, парков: Беловежская пуща и Геодезическая дуга Струве, Мирский и Несвижский замки. В списке всемирного наследия ЮНЕСКО - памятники природы и архитектуры. Наша историческая сокровищница и культурный код сохранения и возрождения.