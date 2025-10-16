Кубраков: Порядок на АЗС будет наведен

МВД займется очередями на АЗС. 16 октября ситуацию прокомментировал министр внутренних дел.

По всей стране созданы рейдовые группы из сотрудников милиции. Они будут мониторить объекты придорожного сервиса и обеспечивать безопасность движения.

Все это реакция правоохранителей на замечание Президента об очередях на автозаправках. О необходимости соблюдать меры безопасности для посетителей, а также разграничить реализацию топлива и продажу сопутствующих товаров или продуктов питания милиция уже обсудила с некоторыми работниками АЗС.

Иван Кубраков, министр внутренних дел Беларуси:

"Нам была поставлена задача, мы ее выполним. Порядок на АЗС будет наведен. Мы уже провели необходимые переговоры с концерном "Белнефтехим", также выехали сотрудники по всем автозаправочным станциям, созданы рейдовые группы. Мы проведем профилактическую беседу и постараемся сделать так, чтобы торговля шла нефтепродуктами в одном месте, а продукты питания продавались в другом месте. Там, где водители будут недопонимать и бросать свой транспорт, мешая другим гражданам подъехать и заправиться, естественно, с ними будет проведена необходимая профилактическая работа".