Кубраков вручил паспорта юным белорусам

Закон силен только тогда, когда за ним стоит народ, готовый его защищать - это отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков перед вручением паспортов юным патриотам.

Для получения официального документа в милицейский главк приехали 29 ребят со всей страны: воспитанники военно-патриотических клубов, сыновья и дочери правоохранителей и лицеисты МВД. Это их первый паспорт, а потому день особенно волнительный, в том числе и для родителей.

В большой милицейской семье воспитывается активная молодежь. Среди инициатив ребят - провести в День Конституции на базе колледжа МВД масштабный патриотический забег как символ сплоченности. Идею поддержал глава милицейского ведомства.

