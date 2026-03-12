Кубраков вручил паспорта юным белорусам

Закон силен только тогда, когда за ним стоит народ, готовый его защищать - это отметил министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков перед вручением паспортов юным патриотам.

Для получения официального документа в милицейский главк приехали 29 ребят со всей страны: воспитанники военно-патриотических клубов, сыновья и дочери правоохранителей и лицеисты МВД. Это их первый паспорт, а потому день особенно волнительный, в том числе и для родителей.