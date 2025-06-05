Кухаркин: Нынешний киевский режим превращается в террористическую организацию

"Телефонный разговор между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным свидетельствует, по моему мнению, лишь о двух вещах. Первое, позитивное, это означает, что диалог между Россией и США идет, чего не было ранее при администрации Байдена. А второй момент свидетельствует о том, что мы далеки еще от любого мира. Что было в этом телефонном разговоре? Ну, в первую очередь Трампа просветили, я думаю, и наконец-то открыли его глаза на то, что делает Киев. Чем занимается Киев? Киев занимается терроризмом откровенно. Неоднократно я заявлял о том, что нынешний киевский режим ввиду того, что у него нет никаких результатов ни на поле боя, ни во внутренней политике, единственный вариант - это превращаться в террористическую организацию. И они с этой поганой задачей справляются. Они постоянно пытаются воевать именно с мирным населением, они пытаются совершать провокации. Это точно не то, что приблизило бы к миру".