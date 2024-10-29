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Латвия может конфисковывать автомобили с белорусскими номерами уже с 1 ноября
Латвия может конфисковывать автомобили с белорусскими номерами уже с 1 ноября - в Государственном таможенном комитете напомнили о вступлении в силу запрета на передвижение в соседней стране автомобилей с белорусскими номерами, сообщает БЕЛТА.
В ГТК рассказали, что в сентябре Сейм Латвии принял в окончательном чтении поправку в закон "О дорожном движении", которая обязывает владельцев автомобилей с белорусскими номерами до 31 октября вывезти их из страны или перерегистрировать. В противном случае транспортное средство могут конфисковать.
По полученной Генконсульством Беларуси в Даугавпилсе информации, с 31 октября по территории сопредельной страны будет запрещено передвижение зарегистрированных в нашей стране транспортных средств, соответствующих коду ТНВЭД 8703 (механические транспортные средства, предназначенные для перевозки людей вместимостью менее 10 человек).
Запрет не распространяется на автобусы, осуществляющие регулярные международные автомобильные перевозки между странами. Исключение составляют случаи, когда эти транспортные средства соответствуют позиции 8703.
Вместе с тем допускается использование в дорожном движении на территории Латвии белорусских транспортных средств, предназначенных для дипломатических и консульских представительств.-
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