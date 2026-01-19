Ледяное погружение с комфортом: как устроены станции крещенских купаний на главных площадках Минска

Крещенские купания проходят и на Комсомольском озере. Для удобства и безопасности там оборудованы специальные места, где можно переодеться и согреться.

Все здесь подготовлено для крещенских купаний, пока одни православные идут в храмы на службу и освящают воду, другие окунаются в проруби. Конечно, больше всего людей было ночью, но и днем и к вечеру на озере, где уже все оборудовано для окунаний, ожидается также большое количество людей.

Есть специальные пункты, раздевалки, палатки, где можно утеплиться. На всех станциях работают более 900 бригад медицинской помощи, более 500 сотрудников ОСВОД и МЧС.

Ника Бояльская, ведущий специалист Минской городской организации ОСВОД:

"Прежде чем вы идете в купель окунаться, обязательно нужно разогреться. Находиться в ледяной воде рекомендуется не более одной минуты. После купания необходимо вытереться сухим полотенцем, зайти в теплое помещение, согреться и надеть сухую теплую одежду. Затем обязательно выпить теплый чай. На озере есть раздевалки, в которых можно переодеться, а также согреться. Есть ларьки, где можно купить теплый чай. Также оборудованы светодиодные фигурки, на некоторых станциях есть вырезанные ледовые фигуры. В полночь было самое большое количество людей на озере. В одиннадцать часов вечера был очень большой поток. Я думаю, что сегодня тоже в течение дня и вечером здесь будет многолюдно".