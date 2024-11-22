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Легендарный песняр Владимир Мулявин в проекте "Без ретуши". Покажем неизвестные снимки

Беларусь вспоминает легендарного песняра. 12 января исполняется 84 года со дня рождения Владимира Мулявина.

Народный артист Советского Союза и Беларуси создал вокально-инструментальный ансамбль, который гремел на весь мир, и сделал узнаваемым буквально каждого музыканта, прошедшего через этот коллектив. Кстати, сам Владимир Георгиевич не видел себя вне "Песняров", не выступал и не издавался сольно.

Смотрите неизвестные коллекционные снимки в совместном проекте "Первого информационного" "Без ретуши".

Владимир МулявинБез ретуши

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