Легендарный песняр Владимир Мулявин в проекте "Без ретуши". Покажем неизвестные снимки

Народный артист Советского Союза и Беларуси создал вокально-инструментальный ансамбль, который гремел на весь мир, и сделал узнаваемым буквально каждого музыканта, прошедшего через этот коллектив. Кстати, сам Владимир Георгиевич не видел себя вне "Песняров", не выступал и не издавался сольно.