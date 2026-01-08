Ликбез от МЧС: Красный уровень опасности в Беларуси из-за непогоды. Что делать?

Циклон "Фрэнсис-Улли", сопоставимый по силе с памятным "Хавьером", уже в Беларуси. Мощные снегопады накрыли страну. На дорогах снежные заносы, усиление ветра порывами до 24 м/с. Объявленный при таких условиях красный уровень опасности - не шутка. Как свести к минимуму риски для жизни и здоровья, рассказали в МЧС.

Главное правило - оставаться в безопасном месте, по возможности отменить поездки и не выходить на улицу. Но если непогода застала вас на улице, двигайтесь медленно и осторожно вдоль домов, избегайте деревьев, рекламных щитов и линий электропередачи.

Прикройте лицо шарфом или капюшоном, чтобы избежать обморожения, лучшее решение - укрыться в ближайшем здании.

Пережидая непогоду дома, плотно закройте окна, двери, чердачные люки и вентиляционные отверстия. Уберите с балконов и подоконников все, что может быть унесено порывами ветра.

Для автовладельцев лучшим решением будет поставить автомобиль в гараж. Если это невозможно - припаркуйте авто вдали от деревьев и рекламных конструкций.