Марков: В мире сегодня одна система - кто сильный, тот и прав

"Выступление Президента как никогда жесткое. И, может быть, наиболее жесткое за последнее время. В мире сегодня одна система: кто сильный - тот и прав. И нужно отдавать себе отчет: если сегодня мы - Республика Беларусь, Союзное государство, ЕАЭС, СНГ - позволим себе быть слабыми, нас сомнут, и никто даже не поморщится, потому что цель Запада - нас смять. Это очевидно, надо зафиксировать. Все эти замечательные экономические результаты, которые у нас есть, не самое главное. Они не отметают того, что на сегодняшний день накопилась огромная масса проблем. Давайте посмотрим в динамике. Что мы выигрывали все это время? (Я имею в виду наши постсоветские образования). От нас оторвали в свое время Грузию, от нас оторвали Украину, от нас оторвали Молдову, сейчас Армения и так далее. Мы идем к тому, что они решают свои вопросы за счет наших объединений. И мы реально должны это понимать".