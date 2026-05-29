В охоте на контрабандистов литовские власти вышли на самих себя

"Следует подчеркнуть, что расследование не одно, их несколько. С декабря прошлого года мы задержали более 60 человек. Из них арестовано около 30, может быть 27 человек. Боюсь называть точные цифры, но это количество, безусловно, очень велико! Бюро уголовной полиции не главное в работе по этому вопросу. У пограничников есть собственное оперативное подразделение, есть еще таможенная криминальная служба. Как получилось, что криминальная полиция взялась за дела о контрабанде? Мы осознали, что можем пресечь это с литовской стороны, то есть найти тех, кто принимает шары, кто забирает сигареты, кто потом их продает и так далее. Было принято простое решение, и полиция получила приказ провести расследование".

На сегодня под стражей находятся полтора десятка силовиков. Из интервью главного полицейского Литвы можно понять, что подельниками контрабандистов, а, может, и организаторами промысла выступают сотрудники сразу нескольких государственных структур. Пока арестованы лишь низовые исполнители. К тому же сейчас в Литве находятся под следствием сразу несколько высших государственных чиновников. Есть все основания предполагать, что нити управления преступным промыслом тянутся на самый верх. Например, экс-премьера Сквернялиса подозревают в управлении целой коррупционной империей с оборотом в 1,5 млрд евро. Другой экс-премьер, Палуцкас, тоже связан с криминалом - следствие наложило арест на его недвижимость. Торговля контрабандными сигаретами - это бизнес, который приносит 200-300 процентов прибыли. Вряд ли такая доходная сфера не была взята под контроль на самом верху. Ранее главный пограничник страны признавал, что более половины нелегального табака поступает в Литву из соседней Латвии. Вывод прост: говорят, что главная опасность в любом расследовании - выйти на самих себя. Вот на самих себя в этой истории литовские силовики и вышли.