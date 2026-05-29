От школьной парты к вузу: как прошел день ЦТ и ЦЭ

В Беларуси вступительная кампания - 2026 официально перешла в самую активную фазу. Учебные аудитории по всей стране вновь заполнят те, кто еще вчера сидел за школьной партой, и те, кто решил сменить профессию или продолжить обучение после колледжа. 29 мая сдавали централизованный экзамен и тестирование по белорусскому или русскому языку на выбор.

В одном из ведущих вузов страны работала съемочная группа "Первого информационного".

29 мая в Белорусском государственном университете информатики и радиоэлектроники вступительные экзамены написали более 1,8 тыс. абитуриентов. Для проведения испытаний задействовали 25 аудиторий в трех учебных корпусах.

Централизованный экзамен по русскому языку один из самых востребованных: в республике его сдали свыше 48 тыс. человек. Тест на знание родного языка написали более 10 тыс. школьников. ЦТ по белорусскому языку сдали 2 тыс. абитуриентов, по русскому - более 14 тыс.

Василий Бондарик, заместитель председателя организационной комиссии по проведению ЦТ в БГУИР:

"Централизованный экзамен - это школьный выпускной экзамен. Оценка на централизованном экзамене будет влиять на оценку в аттестате. Централизованное тестирование - это уже этап вступительной кампании. Сертификаты, полученные на централизованном тестировании, можно сдать потом в приемную комиссию при подаче документов, хотя и централизованный экзамен тоже принимается приемной комиссией на равных правах с централизованным тестированием".

Честные, прозрачные и равные условия - главный приоритет

Главный приоритет вступительной кампании - равные, честные и прозрачные условия для каждого. Всего на период экзаменов привлечено около 20 тыс. педагогических работников. В их компетенции вопросы безопасности и проведение инструктажей. Студентов-волонтеров, помогающих молодежи ориентироваться, задействовано в разы больше. В каждом пункте сдачи экзаменов работают представители Комитета госконтроля.

Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:

"Для ребят это очень волнительный этап жизни, эти экзамены действительно определяют будущий этап их обучения в будущем. Поэтому стараемся сделать не только, чтобы было по закону, но и обязательно, чтобы было им удобно, хорошо, питьевой режим чтобы был обязательно обеспечен. Если вдруг кто-то переволновался, то в каждом корпусе врачи, которые своевременно окажут медицинскую помощь".

При себе абитуриент должен иметь паспорт, пропуск и черную ручку. Под запретом телефон, наушники и вспомогательные материалы. Для отдельных категорий абитуриентов, согласно их медпоказаниям, есть дополнительные возможности.

Максим Давыдов, первый проректор БГУИР:

"Мы создаем условия для того, чтобы ребята не отвлекались на состояние здоровья, а максимально приложили усилия к тому, чтобы сдать хорошо экзамены. Если необходим мобильный телефон с приложением, он лежит на столе у комиссии. При необходимости инсулиновая помпа может работать. Если кто-то, не дай бог, сломал ногу или имеет ограничения по передвижению, он просто-напросто за ближайшие парты садится и, соответственно, спокойно сдает свой экзамен".

За использование мобильных телефонов и вынос тестовых материалов из аудитории были удалены 2 человека. Всего 185 абитуриентов не явились на экзамен. В то же время от сдачи ЦЭ были официально освобождены 680 учащихся. Из них 338 человек проходят обучение на дому, 178 освобождены по медицинским показаниям, а 164 выпускника - олимпиадники.

Централизованное тестирование состоится 2 и 5 июня

Большинству выпускников осталось сдать одно испытание, а затем с волнением ждать результатов и выбирать вуз, а значит и будущую профессию.