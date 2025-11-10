ГПК: грузоперевозчики, оставившие свои авто в зонах ожидания, могут свободно покинуть Беларусь

Большегрузы с литовскими номерами, которые скопились на территории Беларуси на подъезде к пунктам пропуска "Каменный Лог" и "Бенякони", будут перемещены в специальные места стоянки в районе пункта пропуска "Котловка".

Ситуация на границе

Главное нововведение на сегодня: фуры, которые находятся вдоль дорог у границы, должны переместиться на охраняемые стоянки вблизи пунктов пропуска "Каменный Лог", "Бинякони", "Котловка" и "Берестовица". Этот транспорт будет находиться там до того момента, пока литовская страна не возобновит движение на белорусско-литовском участке границы.

Страдают от этих политических игр в первую очередь бизнес, перевозчики и сами водители. Граница, которая раньше была точкой перехода, теперь превратилась в тупик. Сейчас здесь тишина и отчаяние. Именно неопределенность и подтолкнула к таким изменениям.

Водители фур рассказали:

"Я вчера встал в очередь, 660-й был. Судя по тому, как запускают, это дней минимум на 10, а то может и на 15".

"С 12 ночи заехал, как 8-м встал и так стою. Пока тишина, ничего не говорят".

Именно неопределенность и привела к таким изменениям. Ночью становится холодно, а водители, ожидающие сутками выезд на дороги, могут полагаться лишь на свои силы и исправный автомобиль. Игра в терпение, которую навязывают соседи, может привести к трагическим последствиям.

Руслан Микулич, начальник 2-го главного управления Госпогранкомитета Беларуси:

"Грузоперевозчики, которые прибыли и оставили свои транспортные средства в зонах ожидания свободных, могут свободно покинуть территорию Республики Беларусь в место своего постоянного проживания через любые пункты пропуска, действующие на территории Республики Беларусь".

Всю ночь таможня вела разъяснения с водителями, которые стоят на дороге. С утра фуры, которые скопились на подъездных путях, в сопровождении ГАИ переезжают в специально оборудованные места в целях обеспечения безопасности и сохранности.

Виктор Зубик, начальник главного управления Государственного таможенного комитета Беларуси:

"Такие меры приняты с целью исключения опасных условий нахождения на автодорогах, ведущих к пунктам пропуска, что закрыты литовской стороной: "Шальчининкай" и "Мядининкай". Транспортные средства размещаются на стоянках вблизи пунктов пропуска: "Бенякони", "Каменный Лог", "Котловка", "Берестовица". Обращаю внимание, что с 9:00 10 ноября прекращено движение литовских грузовиков в обе стороны через белорусско-литовскую границу. Если Литва продолжит недружественные действия, белорусская сторона вправе в отношении таких транспортных средств принять меры, предусмотренные законодательством".